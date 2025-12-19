Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie la conferința lui Putin. Cum a reacționat președintele rus

Putin a fost invitat la nuntă în direct, în conferința maraton de vineri. Foto: Profimedia Images

Un moment inedit dar, probabil, atent pregătit de către cei implicați, a avut loc la conferința de presă maraton, de vineri, de la Moscova, în care președintele rus și-a prezentat realizările anului 2025.

După ce s-a pronunțat pe diverse teme și a învinovățit Ucraina atacată de Rusia pentru războiul care durează de patru ani, președintele Vladimir Putin a asistat la scena în care un jurnalist şi-a cerut iubita în căsătorie în direct.

Secvența relevantă, în continuare.

"Vladimir Vladimirovici, bună ziua. Sunt Kirill Bajanov, de la televiziunea regională Canal 4, Ekaterinburg", s-a prezentat jurnalistul.

"Dar sunteți îmbrăcat de parcă vă pregătiți pentru căsătorie", comentat Putin.

"Da, într-adevăr. Iar ceea ce este scris pe acest afiș nu este întâmplător. Știu că iubita mea urmărește acum transmisiunea în direct. Olycika, mărită-te cu mine. Și, din moment ce toate acestea s-au întâmplat aici, vom fi foarte bucuroși să vă vedem la nuntă", a răspuns jurnalistul.

Putin a reacționat sfătuindu-i cei doi să nu amâne nunta.

"Puteți aștepta o veșnicie, așa că cel mai bine este să nu amânați", a conchis el.