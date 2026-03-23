Le Pen: „Lider excepțional”. Wilders: „Un leu”. Orban a fost sărbătorit de extrema dreaptă înainte de alegeri

Premierul ungar Viktor Orban, alături de vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, fosta lideră a partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională, Marine Le Pen, fostul vicepremier al Letoniei, Ainars Slesers și liderul Partidului pentru Libertate din Olanda, Geert Wilders, în timpul primei Adunări a Patrioților, desfășurată la Centrul Cultural Millenaris din Budapesta, 23 martie 2026. Sursa foto: Profimedia

Marine Le Pen l-a numit „un lider excepțional”, în vreme ce Geert Wilders l-a descris drept „un leu pe un continent condus de oi”. Cele mai importante figuri ale extremei drepte europene s-au adunat la Budapesta pentru a-l susține pe premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea alegerilor pe care sondajele sugerează că le-ar putea pierde, scrie The Guardian.

„Ungaria a devenit în Europa un simbol al rezistenței unui popor mândru și suveran împotriva opresiunii”, a declarat Le Pen, liderul grupului parlamentar al Adunării Naționale (RN) din Franța, în fața unei reuniuni a liderilor eurosceptici de la Budapesta, luni.

„Ungaria a obținut acest statut sub conducerea nimănui altcuiva decât a premierului Viktor Orban”, a precizat Le Pen, considerată favorită la alegerile prezidențiale franceze din 2027, dacă va câștiga apelul împotriva condamnării într-un dosar de fraudă. Aceasta i-a lăudat lui Orban „inteligența, curajul și viziunea”.

Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV) din Olanda, formațiune de extremă dreaptă, le-a spus participanților la așa-numita Mare Adunare a Patrioților – denumire inspirată de grupul politic naționalist din Parlamentul European – că Orban „a arătat ce înseamnă să stai drept”.

Premierul ungar „știe că prima datorie a unui lider este față de propriul popor, nu față de elite îndepărtate și cu siguranță nu față de birocrații nealeși de la Bruxelles”, a adăugat Wilders, al cărui partid a pierdut în fața liberal-progresistului D66 la alegerile olandeze de anul trecut.

Acesta mai susține că Ungaria a devenit „ceva extraordinar” în cei 16 ani de guvernare ai lui Orban: „Și tocmai de aceea birocrații de la Bruxelles vor... un alt premier. Unul care se înclină. Unul care se supune. Și unul care nu pune Ungaria pe primul loc”.

Sunt ani buni de când Orban se află în conflict deschis cu Uniunea Europeană pe o serie de subiecte, inclusiv atacurile asupra statului de drept. Sfidând Bruxelles-ul, a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Kievului și insistă că Ucraina nu poate adera la blocul european.

Premierul conduce o campanie populistă clasică, argumentând că un vot în favoarea sa va păstra Ungaria drept „o insulă de securitate și liniște”, în timp ce o victorie a rivalului său, Peter Magyar – pe care îl prezintă drept un agent al Bruxelles-ului și Kievului – ar însemna haos și război.

Sondajele arată că Magyar, politician de centru-dreapta, și partidul său Tisza ar putea depăși Fidesz-ul lui Orban cu între 9 și 11 puncte procentuale la alegerile parlamentare din 12 aprilie – considerate cel mai important scrutin european al acestui an.

Defilare de lideri naționaliști la Budapesta

Figuri importante ale dreptei europene au participat la conferința național-conservatoare CPAC Hungary, organizată în weekend la Budapesta: Santiago Abascal (Vox, Spania), Andre Ventura (Chega, Portugalia) și Mateusz Morawiecki (PiS, Polonia).

Luni li s-au alăturat Le Pen, Wilders, Matteo Salvini (Liga, Italia) și alții. Salvini a declarat că este convins că alegătorii „își vor lua decizia cu mândrie și având în vedere interesele Ungariei” la scrutinul din aprilie.

„Alegerea lor va fi despre păstrarea autodeterminării, menținerea unei identități creștine milenare, familiile ungare, frontiere sigure și un viitor în care copiii lor vor putea decide singuri pentru ei înșiși”, a spus vicepremierul italian.

Budapesta nu trebuie să devină o capitală „supusă Bruxelles-ului”, iar Ungaria trebuie „să rămână mândră și să-și controleze propriul destin”, a adăugat Salvini, în timp ce mulțimea scanda: „Viktor, Viktor, Viktor!"

Trump, mesaj de susținere pentru Orban

Sâmbătă, Donald Trump l-a susținut public pe Orban, declarând într-un mesaj video transmis conferinței CPAC că premierul iliberalist, care se află în spatele lui Magyar în sondaje de mai bine de un an, este „un tip fantastic”.

Trump, care l-a susținut pe Orban și pe rețelele sociale luna trecută, a spus că acesta a fost un lider puternic care „a arătat întregii lumi ce este posibil atunci când îți aperi frontierele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile”.

„Sper să câștige și sper să câștige la mare diferență”, a adăugat acesta.

Potrivit unor informații din presă, vicepreședintele american JD Vance urma să participe la reuniunea de la Budapesta, însă ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat săptămâna trecută că vizita lui Vance va avea loc la începutul lunii aprilie.