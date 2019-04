Un mare artist internațional, operat la inimă de urgență

Sursă foto: facebook Mick Jagger

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inimă, a anunţat revista Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o valvă cardiacă într-o clinică din New York, se află în prezent în convalescenţă şi are o stare de sănătate bună.



Medicii au putut ajunge la acea valvă cardiacă printr-o incizie realizată la nivelul arterei femurale, în cadrul unei proceduri minim invazive. Rockerul britanic se află sub monitorizare permanentă, medicii dorind să evite orice complicaţii ce ar putea să apară în urma intervenţiei, inclusiv hemoragiile excesive.



Mick Jagger are nevoie în prezent de odihnă după procedura de înlocuire trans-cateter a valvei aortice (TAVR), potrivit unor surse. Această procedură minim invazivă i-a permis rockerului britanic să evite o operaţie majoră, iar medicii au reuşit să repare valva cardiacă folosind un cateter, fără să realizeze o operaţie pe cord deschis.



Deşi timpul de recuperare după această procedură este mult mai scurt, Mick Jagger va trebui să rămână totuşi internat timp de încă patru sau cinci zile, pentru ca artera să se vindece şi să nu mai existe riscul de hemoragie severă. Artistul va putea să se ridice din pat şi să se deplaseze peste câteva zile, însă va avea nevoie de o perioadă suplimentară de convalescenţă înainte de a putea să revină pe scenă.



Duminică, 31 martie, trupa The Rolling Stones a anunţat că şi-a reprogramat concertele din turneul său nord-american, intitulat "No Filter Tour", întrucât Mick Jagger urma să suporte o intervenţie chirurgicală.



Programat iniţial să înceapă în aprilie, turneul va debuta în cele din urmă în luna iulie, iar noi concerte în cadrul acestuia urmează să fie anunţate în săptămânile viitoare.



Grupul The Rolling Stones va susţine aproape toate concertele programate iniţial în "No Filter Tour", însă nu va cânta la Jazz Fest din New Orleans în acest an, aşa cum anunţase iniţial. Joi, organizatorii celebrului festival de jazz au anunţat că trupa Fleetwood Mac va concerta în locul formaţiei britanice.