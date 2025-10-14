Un microfon deschis din greșeală și o conversație privată dintre Trump și președintele Indoneziei. „Îl voi ruga pe Eric să te sune”

Președintele Indoneziei, surprins vorbind la microfon cu Donald Trump despre o întâlnire cu Eric Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a fost surprins vorbind într-un moment transmis accidental la un microfon deschis, cerându-i lui Donald Trump să-i aranjeze o întâlnire cu fiul său Eric în timpul summitului pentru pace desfășurat în Egipt, relatează The Guardian.

Prabowo părea să nu fi știut că un microfon înregistra conversația sa în timp ce vorbea cu președintele SUA și făcea referire la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securității”. Apoi îl întreabă pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”

Trump spune: „Îl voi pune pe Eric să sune. Ar trebui să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să sune.”

Eric Trump și fratele său, Donald Trump Jr., sunt amândoi vicepreședinți executivi ai Organizației Trump.

Prabowo îi spune apoi lui Trump „vom căuta un loc mai bun”, iar Trump repetă: „Îl voi ruga pe Eric să te sune”.

Hot-mic moment: Indonesia’s President Prabowo Subianto asks to meet Trump’s sons Eric and Don Jr.



Prabowo mentioned a region that was "not safe, security-wise," before asking Trump about the meeting. pic.twitter.com/JfesHyip6O — Clash Report (@clashreport) October 14, 2025

Trump Organization a deschis în martie primul său club de golf în Indonezia și are planificate alte proprietăți, inclusiv un complex turistic în Bali care vor apărea în curând pe site-ul companiei. De la revenirea sa în funcție, Donald Trump se confruntă cu o atenție sporită asupra intereselor comerciale și cu acuzații privind potențiale conflicte de interese generate de imperiul său imobiliar global.

Trump a predat conducerea zilnică a afacerilor copiilor săi, Eric și Don Jr., menținând un rol limitat în deciziile operative. Aranjamentul este similar celui din primul mandat (2017-2021), considerat de experți insuficient pentru a preveni conflicte între responsabilitățile oficiale și afacerile familiei.

Întâlnirea dintre Trump și Prabowo a avut loc în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, după discursul președintelui american privind „pacea în Orientul Mijlociu”, ținut în fața liderilor mondiali prezenți la summit. Casa Albă și biroul președintelui Indoneziei au fost contactate pentru a da declarați.