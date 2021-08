Un militar însurat care a violat o stagiară de 18 ani și-a aflat pedeapsa. „Mi-a spus că dacă nu fac ce vrea el îmi pierd slujba”

Caporalul Thomas Biggs a „presat-o” pe cursanta, în vârstă de 18 ani, să-i facă sex oral după ce a scos-o din pat la 3 dimineața, în timp ce era beat.

Victima instructorului a spus că nu avea „altă opțiune” după ce bărbatul de 30 de ani i-a spus în continuare „îți vei pierde slujba”, motiv pentru care care s-a conformat.

Agresarea a fost întreruptă doar atunci când instructorul Biggs a primit un telefon de la soție, ceea ce l-a distras.

Comportamentul său „degradant” poate scădea numărul de potențiali recruți care intră în armată, i s-a spus în tribunal.

Condamnându-l pe Biggs, judecătorul Jane England, a spus: „[Acțiunile tale] pot, de asemenea, să-i descurajeze pe cei cu calitățile pe care armata le caută, din cauza faptului că ar putea fi supuși unor astfel de acțiuni degradante.”

Victima i-a spus judecătorului: „Nu știam ce se întâmplă, am crezut că primesc vești proaste. Era foarte aproape de mine ... pur și simplu se uita în jur și mă întreba„ știi de ce ești aici?” Îmi spunea„ Te-am văzut în pijama ta gri, strânsă, încerci să-i impresionezi pe toți caporalii”.

Ea a explicat că o fată din camera ei a ieșit și s-a dus la toaletă, determinându-l pe Biggs să deschidă o ușă de incendiu și să o bage pe victimă prin ușă.

Ea a spus că bărbatul i-a ridicat sutienul și a început să o pipăie și să o apuce de gât.

„Am spus „ asta e o prostie ”, am continuat să îi repet că își va pierde slujba, dar el a continuat să spună „nu, tu o vei pierde pe a ta”, a continuat fata.

„Acesta este motivul pentru care am făcut-o, deoarece în acel moment mi-a fost teamă că va folosi asta împotriva mea. Este caporal, are putere împotriva mea, sunt doar un recrut, nu am nimic”, a mai spus aceasta.

Într-o declarație citită instanței cu privire la impactul pe care l-a avut violul, victima a spus: „Mă gândesc constant la ceea ce aș fi putut face diferit pentru a-l opri pe caporalul Biggs să mă violeze, dar știu că atunci eram foarte confuză. Știu că am făcut ceea ce trebuie raportând acest lucru, deoarece acțiunile și comportamentul caporalului Biggs nu pot fi tolerate.”

Caporalul Biggs, din cel de-al 3-lea batalion blindat de sprijin al inginerilor electrici și mecanici regali, a fost găsit vinovat de viol.

A fost demis din armată și condamnat la opt ani și jumătate de închisoare.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal