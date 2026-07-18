Germania ridică nivelul de alertă de securitate la „ameninţare ridicată”. Ministru: „Riscul unor atacuri trebuie așteptat oricând”

<1 minut de citit Publicat la 17:37 18 Iul 2026 Modificat la 17:48 18 Iul 2026

În paralel, la nivelul forțelor terestre germane a fost lansată una dintre cele mai mari campanii de recrutare de până acum. Foto: Getty Images

Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a avertizat în privința unor posibile atacuri pe teritoriul țării, afirmând că Germania este „într-o situație de mare amenințare”, relatează sâmbătă dpa, citată de Agerpres.

„Informațiile sporite și imaginile obținute de serviciile speciale m-au determinat să revizuiesc situația de amenințare formulată anterior la una de mare amenințare”, a declarat politicianul conservator pentru ediția de duminică a ziarului Die Welt.

„Asta înseamnă că în Germania riscul unor atacuri trebuie așteptat oricând”, a spus el. Planurile pentru atacuri împotriva Germaniei sunt „clar recognoscibile”, a afirmat el.

Dobrindt a declarat anterior că va crește nivelul de amenințare la conferința miniștrilor de interne din urmă cu o lună.

El a justificat evaluarea printr-un volum mai mare de informații, atât din partea serviciilor de informații germane, cât și aliate. De asemenea, el a invocat incidente mai concrete soldate cu pagube și dezvoltarea unor rețele de agenți în Germania și peste hotare care plănuiesc acte de spionaj și de sabotaj.