Un motociclist a murit după o coliziune cu un biciclist la cursa Ironman Hamburg

Motociclistul, care transporta un operator de filmare, s-a ciocnit frontal cu biciclistul într-o zonă îngustă a cursei, unde ambele benzi erau folosite de concurenți și de vehiculele însoțitoare.

Accidentul a avut loc în timpul transmisiunii în direct a cursei, înainte ca radiodifuzorul german ARD să întrerupă transmisia.

Motociclistul în vârstă de 70 de ani a murit pe loc, a declarat poliția, citată de Reuters. Triatlonistul, în vârstă de 26 de ani, a suferit răni grave, în timp ce operatorul de cameră a fost în stare de șoc și a fost, de asemenea, transportat la spital pentru tratament.

A video from deadly accident during Hamburg Triathlon. I don't understand how a race can be continued after something like this?#hamburg #hamburgtriathlon #ironman #triathlon pic.twitter.com/fGer8gEoFn