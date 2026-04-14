Un număr record de spioni ruși au fost reținuți într-o țară NATO. Serviciile secrete: “I-am oprit înainte de a produce pagube grave"

O rețea alcătuită din 16 spioni ai serviciilor secrete rusești a fost destructurată, iar membrii ei au fost reținuți, a anunțat Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO), în contextul în care Moscova a apelat din ce în ce mai mult la rețelele de socializare și la recruți de nivel inferior pentru a desfășura activități ostile în statul baltic, potrivit tvpworld.com.

În raportul său anual privind mediul de securitate Estoniei, publicat luni, KAPO a declarat că Rusia „cu mentalitatea sa imperialistă” rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa securității Estoniei.

Purtătoarea de cuvânt a KAPO, Marta Tuul, a vorbit despre un record al numărului de persoane acuzate de spionaj, precizând că acestea au legătură cu activitățile Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și de agenția de informații militare GRU.

„Întrucât serviciile de informații rusești nu pot opera pe teritoriul estonian, acestea caută alte opțiuni”, a declarat Tuul pentru postul public de radio din Estonia. „Aceștia caută așa-numiți agenți mai ușor de utilizat care ar îndeplini anumite sarcini în numele lor.” Ea a adăugat: „Dar acest an record arată că nu reușesc.”

Directorul general al Kapo, Margo Palloson, a declarat că presiunea din partea serviciilor rusești de a recruta agenți a rămas mare pe tot parcursul anului.

„De la începutul anului trecut, am reținut și am dejucat activitățile a 16 colaboratori ai serviciilor speciale rusești”, a declarat Palloson presei în timpul unei conferințe de presă de luni.

El a adăugat că majoritatea celor prinși nu erau oficiali și nu aveau acces la informații sensibile.

„Marea majoritate erau oameni obișnuiți care nu lucrau în instituții guvernamentale și nu aveau acces la informații sensibile”, a spus Palloson.

El a adăugat că cazurile au fost oprite înainte de a se produce pagube grave. „În ceea ce privește toți cei 16 agenți ruși, se poate spune că activitățile lor au fost perturbate într-un stadiu relativ timpuriu. Nu au putut provoca daune semnificative securității Estoniei”, a spus Palloson.

În raportul său anual, Kapo a declarat că Rusia și-a mutat din ce în ce mai mult operațiunile de influență către rețelele de socializare după ce Estonia a acționat împotriva canalelor de propagandă legate de Kremlin, cum ar fi Baltnews și Sputnik.

Tuul a declarat că platformele sociale sunt folosite pentru a găsi „agenți unici” dispuși să îndeplinească sarcini simple, inclusiv vandalism. Ea a spus că unii au fost rugați să vizeze memorialele Sinimäed, sau Dealurile Albastre, din nord-estul Estoniei, un loc legat de rezistența estoniană împotriva forțelor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Raportul avertizează, de asemenea, că călătoriile în Rusia prezintă riscuri, deoarece încercările de recrutare pot începe la punctele de trecere a frontierei.

Tuul a declarat că Rusia a folosit, de asemenea, rețelele de socializare pentru a promova narațiuni false, inclusiv amenințări cu bombă împotriva școlilor și afirmații privind un atac asupra Narvei, un oraș din estul Estoniei, aproape de granița cu Rusia.