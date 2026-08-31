Un petrolier de mari dimensiuni a luat foc după ce a lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. "A fost complet imobilizat"

Teheranul susţine că un petrolier de mari dimensiuni a luat foc după ce a lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Getty Images

Iranul a transmis luni că o navă a lovit mine în timpul unei tentative "ilegale" de a traversa Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat un incendiu la bord, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. Momentan, nu au fost oferite informații despre identitatea vasului sau despre echipajul acestuia.

"Un petrolier de mari dimensiuni şi necinstit care încerca să folosească ruta ilegală prin sudul Strâmtorii Ormuz a fost cuprins de un incendiu masiv după ce a lovit două mine navale şi a fost complet imobilizat", a informat Marina Gardienilor Revoluţiei pentru agenţia oficială de ştiri IRNA.

Teheranul nu a dezvăluit identitatea navei şi nici nu a oferit informaţii despre echipajul ei.

Gardienii Revoluţiei au avertizat că alte nave care încalcă regulile lor de securitate se vor confrunta cu aceeaşi soartă şi au declarat că respectarea reglementărilor pe care le-au stabilit pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz este obligatorie.

Duminică, armata americană şi-a justificat atacurile aeriene asupra insulei Larak din Iran invocând prezenţa forţelor iraniene care se pregăteau să "lanseze rachete încărcate cu mine marine în Strâmtoarea Ormuz".

Armata SUA a susţinut că a "finalizat deminarea rutelor maritime internaţionale".