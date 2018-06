Un pilot a fost nevoit să oprească avionul, când a văzut ce era pe pistă. „Acum aşteptăm să...” - VIDEO

Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Orlando (SUA) a fost nevoit să se oprească din drumul său către poarta de debarcare, din cauza unui aligator care traversa pista, potrivit postului local de televiziune WESH2, citat marţi de EFE.



Pilotul avionului companiei Spirit Airlines, care venea de la Baltimore, i-a avertizat pe pasageri despre motivul pentru care aeronava s-a oprit.

"Credeţi sau nu, este un aligator pe pistă şi aşteptăm să traverseze", a pus el citat de WESH2.

Pasagerii de la geam au putut vedea şi fotografia aligatorul, care a traversat liniştit pista şi s-a cufundat într-un iaz din vecinătate.

That’s so Florida! Pilots of a Spirit flight departing MCO today had to pause on the taxiway and give right of way to a local resident out for a morning stroll. Passengers caught a rare glimpse of an alligator trudging from one pond to the next. ? pic.twitter.com/xK12ydomLX