Un pilot rus a fost găsit în viață după ce dispăruse în urmă cu 30 de ani. Ce vrea să facă acum

Un pilot rus care a dispărut în urmă cu 30 de ani, fiind considerat mort după ce avionul său a fost doborât în timpul unei intervenții a Uniunii Sovietice în Afganistan, a fost găsit în viață.

Bărbatul vrea să se întoarcă acasă.

„Este în viaţă. Este ceva nemaipomenit. Acum are nevoie de ajutor”, a declarat șeful parașutiștilor ruși.

Numele pilotului care ar avea peste 60 de ani nu a fost făcut public.

Avionul său a fost doborât în 1987.

