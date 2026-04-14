Un produs chinezesc se vinde ca pâinea caldă pe măsură ce continuă criza din Orient. Exporturile explodează, profiturile ating 70%

1 minut de citit Publicat la 11:44 14 Apr 2026 Modificat la 11:44 14 Apr 2026

Fabrică de baterii. Imagine cu caracter ilustrativ. Exporturile chinezești de baterii cu litiu au crescut cu 50% în ritm anual în primul trimestru din 2026. Foto: Getty Images

Exporturile chineze de baterii cu litiu au crescut spectaculos în primul trimestru al acestui an, amplificate de interesul pentru surse alternative de energie care să contracareze criza energetică globală declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

Cifrele indică un avans de 50% în ritm anual al exporturilor pentru acest produs în perioada menționată.

Rezultatele sunt, probabil, influențate și de deciziile de livrare anticipată a bateriilor înainte de expirarea unei prevederi privind rambursarea taxelor la export.

De la 1 aprilie, procentajul de rambursare a fost redus de la 9% la 6%, iar guvernul de la Beijing va elimina complet rambursarea începând din 2027.

În paralel, creșterea exporturilor de baterii a fost însoțită de o majorare de două cifre a exporturilor de alte tehnologii "verzi", inclusiv vehicule electrice și turbine eoliene, a precizat directorul adjunct de la Administrația Generală a Vămilor din China, Wang Jun.

"Acești noi factori de creștere a exporturilor au continuat să câștige teren în primul trimestru", a detaliat Jung, marți, într-o conferință de presă.

Oficialul nu a oferit un motiv pentru această ultimă creștere.

Producătorii de baterii din China profită de pe urma războiului din Iran

Chiar dacă exporturile de baterii ale Chinei erau deja pe un trend ascendent, datele pentru primul trimestru arată o accelerare semnificativă, după avansul de 26% înregistrat pentru întregul an 2025.

Războiul din Iran s-a suprapus doar cu ultima lună a primului trimestru, dar perturbarea severă și continuă a aprovizionării globale cu combustibil a făcut ca securitatea energetică să fie o problemă mai urgentă pentru țările dependente de importuri.

Producătorii chinezi de baterii, deja o forță dominantă în întregul lanț de aprovizionare, se numără printre cei mai importanți beneficiari.

Unele companii chineze au raportat deja un impact pozitiv de pe urma celor mai recente evoluții.

Săptămâna trecută, Ningbo Deye Technology Co., un important producător de sisteme de stocare în baterii, a comunicat că profitul său pentru primul trimestru va crește probabil cu până la 70% în ritm anual, cu un salt notabil al comenzilor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.