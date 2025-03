Motivul pentru care mutarea în Spania a fost ca "ieşirea dintr-o relaţie toxică" pentru un cuplu american: Un roller-coaster emoţional

Laura Hamlin și soțul ei, Allan Amer, formează un cuplu de 27 de ani. Sursa foto: CNN

Laura Hamlin și soțul ei, Allan Amer, au părăsit Statele Unite pentru Spania în 2022 şi au descris experienţa ca fiind asemănătoare cu "ieşirea dintr-o relaţie toxică". Cuplul american s-a adaptat rapid la viața din Spania și era încântat că, în sfârșit, visul mult dorit devenise realitate. Din păcate, acesta s-a destrămat într-o zi fatidică în care Allan Amer a suferit un accident şi, în ciuda eforturilor depuse de medicii spanioli, dar şi ale lor, pentru că au fost probleme cu asigurarea de sănătate, au decis să revină temporar în SUA.

Potrivit mărturiilor făcute de Laura Hamlin, care este din New York, ea a avut dificultăți în a se simți acasă după ce s-a mutat din New Jersey în Florida în 2012, iar mediul politic "dezbinător" o afecta din ce în ce mai mult. Povestea lor de viaţă, dar, mai ales, modalităţile în care au gestionat situaţiile delicate apărute au reprezentat lecţii preţioase pentru rude, apropiaţi, dar şi pentru cei din comunitatea în care trăiesc, în prezent, în Spania.

"Așteptam ca America să se simtă din nou cum se simțea înainte", a declarat aceasta pentru CNN Travel. Soţia lui Allan Amer a mai adăugat că decizia radicală s-a simţit ca "ieşirea dintr-o relaţie despre care ştiai că este toxică; tu vrei ceea ce aveai la început şi, pur şi simplu, acel lucru nu mai este".

Au fost nevoiţi să se întoarcă, temporar, în Florida, după accidentul nefast al lui Allan Amer

Laura Hamlin și soțul ei, Allan Amer, sunt împreună de aproape trei decenii şi, înainte să se mute în Spania, au călătorit mai mulţi ani călătorind într-o furgonetă. Din păcate, la doar şase luni după ce au renunţat la viaţa din SUA pentru cea din Spania, ei au fost nevoiţi să se întoarcă din cauza unui accident pe care bărbatul l-a suferit.

Conform sursei citate, la aproximativ patru luni de când s-a stabilit în Spania împreună cu soţia lui, americanul s-a împiedicat într-un magazin alimentar, iar în urma loviturilor, i-au fost afectaţi rinichii și s-a ales cu şase coaste rupte.

Deși, cei doi soţi plătiseră pentru o asigurare medicală privată spaniolă pentru un an în avans, potrivit cerințelor vizei lor, au aflat că, de fapt, nu erau acoperiți încă. Astfel, ei au ajuns să cheltuie o mare parte din economiile lor pentru cele patru săptămâni de spitalizare a lui Allan Amer în Spania.

"Există o stipulație că nu o poți folosi în termen de șase sau opt luni de la sosirea în țară. (...). Am închiriat o casă lângă fiica mea în Spring Hill (Florida de nord-centrală) și el s-a recuperat acolo", a mai povestit Laura Hamlin.

Cei doi soţi s-au întors în Spania în noiembrie 2023, ajungând exact la timp pentru a respecta perioada permisă în afara țării, conform cerințelor vizei lor.

În cadrul interviului oferit jurnaliştilor de la CNN, americanca a mai precizat că, în trecut, ea şi soţul său s-au mutat dintr-un loc în altul în Statele Unite, dar nu s-au simțit bineveniți nicăieri.

"Viaţa a fost roller-coaster emoţional în durere și plăcere. Oamenii erau foarte dogmatici și implicați politic și afișau pancarte urâte. Era aproape ca și cum nu am fi putut găsi un loc care să se simtă ca acasă… Nu mă mai simțeam confortabil acolo", a mărturisit Laura Hamlin.

Motivul pentru care au ales să se mute în Spania şi nu în altă ţară europeană

Laura Hamlin și Allan Amer trăiesc fericiți lângă oraşul Cartagena, situat în regiunea Murcia de pe coasta mediteraneană din sud-estul Spaniei cu un port care are o istorie de mii de ani. Şi, totodată, ei plănuiesc să rămână acolo pentru viitorul apropiat.

Pare de necrezut, însă, cei doi soţi americani au ales să se mute definitiv în Spania, pentru că o vizitaseră de mai multe ori şi, "de fiecare dată, au rămas mai mult timp" decât îşi programaseră.

"Nu știm dacă politica spaniolă este nebună, pentru că nu vorbim limba suficient de bine", a glumit Allan, care, ulterior, a continut: "Dar știm că cea din US este nebună. Laura voia să scape mai mult de aceasta, iar eu doar voiam să călătoresc".

Cuplul american plăteşte 550 de euro pe lună pentru un apartament cu trei dormitoare în Spania

Allan Amer şi soţia lui consideră că Spania este mult mai accesibilă decât SUA, subliniind că observă întotdeauna creșterea prețurilor atunci când se întorc pentru vizite la familiile lor, rămase peste ocean. Potrivit sursei citate, amândoi au copii din căsnicii anterioare.

"Știu că este un șoc al prețurilor când mergem acasă, în vizită și intrăm în magazinul de alimente... Știu că familia mea de acolo, prietenii sunt toți îngrijorați de asta și se plâng de costul vieții în acest moment. Costul locuințelor a crescut enorm acolo. Așa că, noi suntem bucuroși să avem o viață mai accesibilă și simplă aici", a spus Laura Hamlin pentru CNN.

Americanca şi soţul ei plătesc 550 de euro pe lună pentru apartamentul lor cu trei dormitoare, care are vedere la munți.

Şi, deși, lucrurile nu au mers întotdeauna conform planului de la mutarea lor majoră, Laura Hamlin şi Allan Amer încearcă să aibă o abordare relaxată atunci când apar obstacole în calea lor.

"Înțelegem că vor fi perioade de învățare și că vor fi probleme. Și când facem călătorii, acestea niciodată nu sunt lipsite de evenimente. Întotdeauna apare ceva ce trebuie să descoperim și să rezolvăm, fie că este vorba de cartela SIM sau de telefon", a povestit detaşat americanul.

Cuplul se află, în prezent, în procesul de reînnoire a vizei lor non-lucrative, ceea ce le va permite să rămână în Spania pentru încă doi ani. Întrebată dacă s-ar întoarce vreodată în SUA, Laura Hamlin a subliniat că nu se vede revenind în Florida, deoarece nu a fost niciodată fericită acolo.

"Poate ar fi fost diferit dacă am fi locuit într-o zonă sau stat diferit", recunoaște ea, explicând că îi plăcea să locuiască în Buffalo, New York. Ulterior, a mai adăugat: "Familia mea este încă în acea zonă și am încă prieteni acolo".

Americanca şi soţul ei au discutat despre posibilitatea de a se întoarce în oraşul Buffalo. Acest lucru s-ar întâmpla în cazul în care sănătatea lui Allan Amer s-ar deteriora.

În ceea ce-l privește pe bărbat, el este fericit să trăiască oriunde, cu condiția ca soția sa iubită să fie alături de el.

"Deși, ne place țara, sunt foarte norocos să am un înger. Le spun oamenilor că Laura este cheia fericirii mele, indiferent de locul în care ne aflăm", a mai mărturisit emoţionat Allan.

Laura Hamlin a mai dezvăluit că este fascinată de istoria Spaniei și adoră să exploreze numeroasele monumente istorice ale țării.