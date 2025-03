Lecţie de viaţă. Motivul pentru care o americancă s-a mutat în Franţa la vârsta de 70 de ani

Janice Deerwester s-a mutat din statul american Georgia în Franţa în februarie 2022. Sursa foto: CNN

Janice Deerwester, originară din Texas, s-a mutat din statul american Georgia în Franța la vârsta de 70 de ani, după ce a decis că își dorește mai mult de la viață. Potrivit mărturiilor sale, în trecut, a visat multă vreme să trăiască pe pământul apărat cândva de Napoleon însă, viaţa i-a pregătit numeroase obstacole. Dar în 2021, ea a decis să preia total controlul asupra propriei vieţi, după ce şi-a amintit versurile unei melodii celebre.

În interviul oferit unei echipe de la CNN Travel, Janice Deerwester a povestit că, într-o zi din 2021, pe când stătea în pat, i-au venit în minte versurile hitului "Is That All There Is?", lansat de cântăreaţa Peggy Lee în 1969. Melodia este despre nemulţumirile, insatisfacțiile care pot apărea în viaţa unui om.

"Eu am urât piesa aceea când a apărut, dar, dintr-o dată, mi-a venit în minte şi m-am gândit: «Asta este tot ce există?» Eu lucrez, vin acasă obosită. Mă trezesc. Asta este?", a declarat americanca, potrivit sursei citate.

În ciuda faptului că era pensionară, ea avea două locuri de muncă pe vremea în care locuia în Georgia. Iar ziua în care şi-a reamintit versurile cântecului "Is That All There Is?" a fost cea în care a conştientizat că îşi doreşte mai mult de la viaţă şi a decis să se mute în Fontainebleau, oraşul francez de care s-a îndrăgostit iremediabil în 2018, când l-a vizitat. La doar un an după ce s-a hotărât să renunţe la viaţa din SUA, s-a mutat în Franţa, având împlinită vârsta de 70 de ani.

Janice Deerwester rămăsese văduvă din 2012 şi, pe când locuia în Georgia, nu se simţea neapărat nefericită, pentru că îi plăcea să trăiască într-o fermă de cai situată la ţară, pe care a închiriat-o după ce şi-a vândut casa. Însă, a fost copleşită de sentimentul că "trebuie să fie mai mult" în viaţă.

"Eu sunt foarte impulsivă, doar mi-am urmat «regula», instinctul", a mai precizat femeia pentru CNN Travel.

Odată decizia luată, Janice Deerwester şi-a sunat fiica, pe Jennifer, care avea 20 de ani la acea vreme, pentru a-i spune vestea cea mare. Iniţial, tânăra a avut ceva ezitări privind dorinţa mamei sale, ulterior, a susţinut-o în demersul ei.

"Ea a spus: «Ai făcut totul pentru mine. Du-te și fă ce vrei să faci». Eu i-am zis: «Hei, asta îmi sună bine». Așa că asta am făcut", a mai povestit americanca.

Astfel, ea şi-a vândut maşina, a renunţat la mai multe lucruri pe care le avea în casă, iar pe altele le-a lăsat într-un depozit pentru fiica sa. Printre acţiunile care au adus-o pe Janice Deerwester mai aproape de împlinirea visului a fost cea în care a cerut viză, care i-a permis să rămână în Franţa între 3 şi 12 luni. Iar în februarie 2022, ea a părăsit SUA împreună cu Buster, câinele ei şi Kitty, pisica de care nu a putut să se separe.

Stabilită într-un apartament din oraşul Fontainebleau, care se află la sud-est de Paris, Janice Deerwester simte că ea "a făcut cea mai bună alegere" şi este incredibil de recunoscătoare pentru că îşi trăieşte visul, care, cândva, era considerat un capriciu.

"Mă simt cea mai norocasă femeie care a existat vreodată. De ce trăiesc asta şi de ce am primit toate acestea, eu nu am idee. Dar sunt binecuvântată în fiecare zi că am ajuns să locuiesc aici", a mai spus femeia.

Janice Deerwester a călătorit împreună cu fiica ei şi cele două animale de companie de la Atlanta spre New York și, ulterior, de la New York la Paris.

"Eu aveam trei valite şi, sinceră să fiu, una era doar cu pantofi", îşi aminteşte cu zâmbetul pe buze. Când despre faptul că a zburat alături de unica ei fată spre locul care îi va deveni acasă, Janice Deerwester: "M-am gândit că va fi mai uşor pentru animale.De fapt, a fost mai traumatizant pentru mine, ele au fost foarte bine".

Având un master în consiliere, Janice Deerwester se ocupă de un grup de persoane cărora le vorbeşte despre numeroase subiecte, printre care se numără: îmbătrânirea, separarea de familii, durerea care poate fi experimentată în diferite situaţii, dar şi multe alte teme sensibile şi nu numai.

"Eu ştiu cum este să nu ai cu cine vorbi. Trebuie să dăm înapoi din ceea ce primim. Eu încerc să ofer înapoi în comunitatea mea. Încerc să dau înapoi la biserică. Dacă cineva este bolnav, încerc să ajut. (...).

Trebuie doar să dăm înapoi. Trebuie să avem un scop în viață. Pur și simplu nu mă pot trezi dimineața și să mă joc cu câinele și să pornesc iPad-ul și să mă uit la YouTube toată ziua.Trebuie să fie mai mult în viață", a mai spus Janice Deerwester, care a spus că petrece mult timp lucrând cu biserica ei și a găzduit petreceri de Crăciun la ea acasă pentru cei care sunt singuri în perioada sărbătorilor.

În timpul declaraţiilor, americanca a recunoscut că s-a luptat în primele zile petrecute în Franţa cu tot felul de trăiri şi că s-a întrebat dacă nu cumva a făcut o mare greşeală.

Deși, a spus că nu se simte niciodată singură, Janice Deerwester a admis că au existat momente în care s-a simțit "descurajată". În prezent, ea încă ia lecţii de limba franceză, pentru că nu se descurcă genial la acest capitol. Şi asta pentru că, a explicat ea: nu are întotdeauna șansa de a vorbi limba, întrucât localnicii pe care îi cunoaște sunt adesea dornici să își exerseze engleza cu ea.

După trei ani petrecuți în Franța, Janice Deerwester, acum în vârstă de 73 de ani, nu are de gând să se întoarcă definitiv în SUA. Alături de pisica ei, în casă există Max, un nou câine, după ce Buster a murit anul trecut.