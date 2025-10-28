Un român a deveni erou în Italia după ce a salvat un bărbat și pe fiica lui din mașina luată de viitură: "Ceilalți stăteau și filmau”

Ioan Bogati, alături de italianul pe care l-a salvat la viitura din orasul italian Massa. Foto: Captura video/ Il Tirreno

Un român a devenit erou în Italia, alături de un coleg albanez, după ce au salvat un bărbat și pe fiica sa dintr-o mașină luată de viitură, în localitatea Massa din regiunea Toscana, potrivit Il Tirreno.

„Doi eroi”, acestea sunt cuvintele pe care Ciro Gaspari, un antreprenor de utilaje pentru marmură cu sediul în Carrara le folosește pentru a-i descrie pe Ioan Bogati și Arbi Mullaj, un român în vârstă de 40 de ani și un albanez în vârstă de 33 de ani, ambii stabiliți în Massa.

Cei doi i-au salvat pe Gaspari și pe fiica sa, Paola, din apele învolburate, în urma unei viituri, în timp ce traversau pasajul subteran al căii ferate de pe Via Marchetti.

Gaspari a reconstituit, pentru prea locală, evenimentul, care s-ar fi putut termina tragic. „Îmi duceam fiica la serviciu, la procuratura din Massa. Ploua torențial, străzile erau inundate, dar nu mi-am dat seama că apa era foarte mare în pasajul subteran în care intram. Nu am putut opri mașina. Câteva secunde mai târziu, mașina s-a oprit; apa a început să intre și să crească, cu mare viteză.

Primul gând al lui Gaspari a fost pentru fiica sa, care este nevăzătoare. “Situația a devenit imediat imposibil de gestionat”, continuă el, “am reușit să deschid geamurile; apa intra din toate direcțiile. Țipam, strigam după ajutor și am văzut alte mașini pe partea cealaltă.”

Cum au decis cei doi să intervină pentru a-i salva pe Gaspari și pe fiica sa

Ajutorul a venit de la cei doi salvatori: “Deodată, ni s-au alăturat doi bărbați care înotaseră să ne salveze. Au deschis ușile; aș fi putut ieși singură, dar nu aș fi lăsat-o niciodată singură pe fiica mea, care este nevăzătoare. Dacă nu ar fi ajuns, am fi rămas înăuntru, neajutorați.”

„Când am văzut Jeep Compass-ul cu tatăl și fiica înăuntru intrând în pasajul subteran al căii ferate, am început să strigăm după ajutor”, explică Mullaj. Am chemat pompierii pentru serviciile de urgență, dar ne-am dat seama că nu mai puteam aștepta nici măcar o secundă. Apele luau mașina; era aproape complet scufundată. Așa că eu și colegul meu român ne-am aruncat în apă. L-am scos pe tată, iar el a scos-o pe fată din partea pasagerului. Apa era tulbure, era foarte greu de văzut.”

„Sunt mulțumit de ceea ce am făcut”, a spus la rândul său Bogdan, „acei doi oameni aveau mare nevoie de ajutor. Îmi pare rău, însă, că atât de mulți oameni ne filmau fără să ne mișcăm; este o imagine a indiferenței.”

Pompierii au sosit și ei la scurt timp după aceea. Tatăl și fiica au fost salvați în siguranță; niciunul nu a suferit complicații.