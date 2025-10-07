Un roman care descrie cum președintele țării se hrănește „cu sânge de fecioare” pentru a întineri a fost interzis în Rusia

1 minut de citit Publicat la 18:19 07 Oct 2025 Modificat la 18:19 07 Oct 2025

Noul roman al scriitorului Aleksandr Prohanov, „Lemner”, a fost interzis în Rusia. Foto: Hepta

Noul roman al scriitorului Aleksandr Prohanov, „Lemner”, al cărui protagonist este inspirat de fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost retras din vânzare, potrivit publicației Eho, preluată de Moscow Times.

În carte sunt descrise scene bizare, printre care modul în care președintele Rusiei, prezentat sub numele de Leonid Leonidovici Troevidov, își păstrează în birou trupurile dușmanilor și își recapătă tinerețea hrănindu-se cu sângele fecioarelor.

„O dată pe lună, Leonid Troevidov întinerea complet, schimbându-și tot sângele. Din Beijing i se trimitea o vază de porțelan cu lipitori roz. Aceste lipitori erau hrănite cu sângele fecioarelor chineze. Apoi se prindeau de trupul lui, îi sugeau sângele obosit și îi injectau prospețime virgină. Mușcăturile lor roz erau blânde, ca niște săruturi”, a scris Prohanov despre ritualul de întinerire al liderului statului.

Pe 2 octombrie, romanul a dispărut de pe site-ul lanțului de librării „Citai-Gorod”, iar pe platforma Ozon a apărut mențiunea că stocul fizic este epuizat.

Lansarea oficială a cărții, programată pe 29 septembrie la Casa Cărții din Moscova, a fost de asemenea anulată și ștearsă din programul de evenimente.

Prohanov a comentat inițial anularea, spunând că „proprietarii s-au speriat”, însă ulterior a șters postarea.

Reprezentanții Casei Cărții au explicat că prezentarea a fost anulată pentru a evita eventuale incidente, susținând că „anumite persoane ar fi putut fi provocate să comită acte violente împotriva autorului sau a cititorilor.”

Criticul literar Galina Iuzefovici a reacționat, comentând că și autorii considerați patrioți sunt acum supuși cenzurii: „Prohanov era convins că lui i se permite să abordeze astfel de subiecte fără restricții. Și totuși, lansarea i-a fost anulată. Suntem cu toții - și ‘liberali’, și ‘patrioți’ - în aceeași barcă a cenzurii”.