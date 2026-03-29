Un şofer a spulberat cu maşina mai mulţi pietoni într-un oraş din Marea Britanie. Poliţiştii au arestat bărbat

Scene şocante au avut loc sâmbătă seara în centrul oraşului Derby din Marea Britanie, după ce mai mulţi pietoni au fost spulberaţi cu maşina de un şofer. În urma incidentului, un bărbat a fost arestat, au anunţat poliţiştii, relatează BBC.

Poliția din Derbyshire a precizat că incidentul a avut loc pe strada Friar Gate, în jurul orei 21:30, și a implicat un autoturism Suzuki Swift de culoare neagră.

Conform sursei citate, mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost tratate la fața locului de paramedici, înainte de a fi transportate la spital.

Oamenii legii fac apel la cetăţenii care se află în Derby să ia legătura de urgență cu autorităţile dacă au informaţii cu privire la incident, însă, au subliniat că nu consideră că există un risc suplimentar pentru public. Într-un comunicat, Poliția din Derbyshire a transmis că agenții au oprit, la scurt timp după incident, un vehicul despre care se crede că a fost implicat, iar șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat și dus în custodia poliției.

Strada Friar Gate a fost complet închisă de la intersecţia cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street, iar oamenii au fost sfătuiţi să evite complet zona.

"Deşi ştim că acest lucru va fi alarmant, am dori să asigurăm oamenii că nu credem că există un risc continuu pentru public", a declarat Poliţia, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Un localnic, citat de Derby Telegraph, a relatat că se afla într-un bar aproape de locul unde a avut loc incidentul şi a ieşit afară pentru că "cineva a spus că o mulţime de oameni au fost loviţi de o maşină".

"Toată lumea vorbea despre asta şi intra în panică, ştiam oameni care erau în alte baruri şi am crezut că ar fi putut fi ei", a mai spus acesta.

Catherine Atkinson, deputată de Derby North, a declarat că este "profund şocată" de relatările conform cărora mai multe persoane au fost rănite într-un "incident grav" în centrul oraşului Derby.

"Gândurile mele sunt alături de cei răniţi şi sunt recunoscătoare serviciilor noastre de urgenţă", a scris ea într-un comunicat distribuit pe pagina sa de Facebook.

Catherine Atkinson a îndemnat publicul să urmeze sfaturile poliţiei şi să evite zona şi să contacteze Poliţia cu orice informaţii relevante "cât mai curând posibil".