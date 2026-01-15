Un şofer moldovean, cu cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”

Un tribunal rus l-a găsit vinovat pentru „ajutor oferit inamicului în activităţi îndreptate în mod clar împotriva securităţii” Rusiei. sursa foto: Getty

Un șofer din Republica Moldova, care deține și cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului”. Este prima condamnare cunoscută pentru această infracțiune, introdusă la sfârșitul anului 2024 în Codul penal rus, potrivit presei independente ruse, relatează EFE, citată de Agerpres.

Conform site-ului de opoziție Mediazona, bărbatul condamnat se numește Gheorghi Maroglo și are 33 de ani.

Un tribunal rus l-a găsit vinovat pentru „ajutor oferit inamicului în activităţi îndreptate în mod clar împotriva securităţii” Rusiei. Instanța l-a judecat și pentru tentativă de contrabandă cu substanțe explozive și arme.

Potrivit sursei citate, șoferul conducea un autocar care transporta marfă și pasageri pe rute ce includeau Republica Moldova, Ucraina și Rusia. El nu și-a recunoscut vinovăția și a decis să nu formuleze apel împotriva sentinței.

Avocatul său a explicat că renunțarea la apel ar avea legătură cu dorința de a evita o pedeapsă mai severă, în condițiile în care legea rusă prevede o condamnare de până la 15 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului” și de până la 12 ani de închisoare pentru contrabandă.