Un tânăr de 20 de ani și-a pus capăt zilelor, după ce a fost umilit de cunoscuți pentru că și-a făcut o relație. „Ar trebui să fiți și voi fericiți pentru mine”

Un tânăr din SUA și-a pus capăt zilelor după ce a fost hârțuit de mai multe persoane fiindcă avea o relație cu o femeie transexuală.

Maurice Willougby a decis să-și ia viața la 20 de ani pentru că nu a mai suportat răutatea celor din jur. Acesta a vorbit deschis despre relația lui cu Faith Palmer, iar la scurt timp au început comentariile răutăcioase.

Într-un clip video filmat pe stradă se observă cum un grup de bărbați îi adresează injurii și îl umilesc pentru că a recunoscut public relația.

„Nu-mi pasă că nu s-a născut femeie, ea este o femeie pentru mine și îi iubesc toate defectele. Dacă îi auziți povestea, este motivantă. Sunt fericit și ar trebui să fiți și voi fericiți pentru mine”, a scris bărbatul pe Facebook înainte să recurgă la gestul șocant.

Potrivit reprezentantului unui grup care protejează drepturile transexualilor, bărbatul s-a sinucis după ce s-ar fi despărțit de Faith. Prietenii lui Maurice spun că era depresiv și dependent de droguri.

Sursă: Metro

#RIPReese I Hope Every Person On This Video Gets Identified, They Murdered Maurice Willoughby! All Because He Like’s A PERSON! Sick ? We Live In!! ??? #LBGTQ pic.twitter.com/ycuuiY1Ud5