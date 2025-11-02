Un tânăr de 26 de ani a făcut o analiză mai bună decât tot Wall-Streetul. Dominic a anticipat încă din aprilie ce șoc va urma pe bursă

4 minute de citit Publicat la 08:00 02 Noi 2025 Modificat la 08:09 02 Noi 2025

Un tânăr de 26 de ani a făcut o analiză mai bună decât tot Wall-Sreetul. FOTO: Getty Images

Singurul analist care a anticipat încă din aprilie prăbușirea companiei Fiserv Inc., una dintre cele mai mari de pe piața tehnologiior financiare, e un tânăr de 26 de ani. Nimeni de pe Wall Street nu a sesizat că urmează o prăbușire dramatică a acțiunilor, ceea ce s-a întâmplat miercuri. Cu o scădere a acțiunilor cu 44% într-o singură zi, compania a provocat o undă de șoc pentru întreaga piață de fintech, scrie Bloomberg.

Fondată în 1984, cu sediul în Brookfield, Fiserv Inc. este una dintre cele mai mari firme de procesare a plăților electronice, bancă digitală, și tehnologie financiară din lume. Prăbușirea acțiunilor Fiserv cu 44% într-o zi, care a dus la o pierdere de 30 miliarde de dolari în capitalizare, a avut un impact major asupra piețelor fintech și asupra încrederii investitorilor în întregul sector.

Pentru o mare parte din Wall Street, pierderea masivă raportată de fintech a fost o surpriză: aproape 80% dintre analiștii care acopereau compania recomandau cumpărarea acțiunilor la începutul acestei săptămâni.

Însă Dominic Ball, un tânăr analist de 26 de ani de la Rothschild & Co Redburn, a emis un rating de „vânzare” pentru Fiserv încă din luna aprilie.

Miercuri, s-a demonstrat că avea dreptate: acțiunile companiei s-au prăbușit cu 44%, o scădere record care a șters aproximativ 30 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, după ce Fiserv și-a redus prognoza de profit anual și a anunțat că nu își va putea respecta promisiunile făcute investitorilor.

Cauza principală a problemlor companiei a fost Clover, sistemul său principal de plată la punctul de vânzare (POS), care i-a nemulțumit pe clienți prin taxe excesive și confuze. Acest punct vulnerabil a fost subliniat în cercetarea lui Ball, bazată pe numeroase discuții cu utilizatorii sistemului.

„Există o mare discrepanță între ceea ce se întâmplă pe teren, atunci când vorbim cu comercianții și retailerii, și percepția investitorilor”, a spus analistul din Londra, adăugând că numeroși clienți i-au transmis mulțumiri după prăbușirea acțiunilor. „Am primit atât de multe e-mailuri încât nu am putut răspunde tuturor”, a mărturisit el.

Prea multe analize excesiv de optimiste

Prăbușirea Fiserv aduce din nou în atenție o problemă bine cunoscută din cercetarea financiară de pe Wall Street: analizele excesiv de optimiste, publicate adesea de analiștii care ar trebui să evalueze obiectiv performanța companiilor. Datele compilate de Bloomberg arată că doar 5% dintre evaluările companiilor din indicele S&P 500 sunt de tip „vânzare”.

Un exemplu extrem al acestei tendințe a avut loc tot în acest an, când acțiunile gigantului de asigurări UnitedHealth Group Inc., care beneficiau de un raport de 97% evaluări „de cumpărare”, s-au prăbușit după ce compania și-a redus previziunile anuale, și-a schimbat directorul general și a dezvăluit că este anchetată civil și penal de Departamentul de Justiție pentru activitățile sale comerciale.

După rezultatele dezastruoase de miercuri, numeroși analiști și-au redus rapid recomandările pentru Fiserv, declarând că o redresare a companiei este puțin probabilă în viitorul apropiat.

Pentru Ball, problemele companiei au devenit evidente după o analiză aprofundată de șase luni asupra furnizorilor de sisteme POS, realizată în 2023, în cadrul cercetărilor despre competitorul Toast Inc.

Potrivit lui Ball, slăbiciunile sistemului Clover provin din modul de distribuție și lipsa de creștere a cotei de piață. Deși sistemul, folosit pentru procesarea plăților, avea succes printre comercianții cu vânzări anuale între 200.000 și 250.000 de dolari, piața-țintă fusese deja atinsă până la sfârșitul anului trecut.

Fostul CEO Frank Bisignano, care a părăsit compania în luna mai pentru a se alătura administrației președintelui american Donald Trump, își bazase o mare parte din planurile de creștere pe ideea că Clover va continua să depășească piața.

Ball a acordat un rating de „cumpărare” pentru Toast, pe care îl consideră un produs superior sistemului Clover, în februarie 2024. De atunci, acțiunile Toast au crescut cu aproape 90%.

În schimb, acțiunile Fiserv au scăzut cu aproximativ 70% de când Ball a emis recomandarea de vânzare, pe 17 aprilie. În afară de reducerea estimărilor de profit, investitorii au fost surprinși și de scăderea veniturilor diviziei de soluții financiare a companiei, care furnizează infrastructura tehnologică pentru mii de bănci și cooperative de credit din SUA.

„Cred că ceea ce s-a întâmplat este că echipa de conducere s-a concentrat prea agresiv pe Clover, deoarece scăderea acțiunilor i-a alarmat”, a spus Ball. „Ca urmare, este posibil să fi subinvestit în restul afacerii.”

El a adăugat că Fiserv ar fi putut pierde și clienți din segmentul „core banking”, ceea ce „a avut un efect de domino asupra întregii activități”.

Cine e Dominic Ball

Dominic Ball a absolvit Universitatea din Exeter în 2021. În timpul studiilor a lucrat o perioadă scurtă ca auditor, înainte de a deveni analist de acțiuni specializat în fintech. Previziunea sa privind Fiserv i-a adus aprecieri din partea prietenilor, clienților și chiar a unor necunoscuți.

„Clienții au fost foarte recunoscători, mai ales cei care vânduseră acțiunile la timp”, a spus el.

În ceea ce privește Fiserv, Ball și-a reafirmat rapid recomandarea de vânzare, chiar și după prăbușirea de miercuri, afirmând că firma nu va reuși să-și revigoreze activitatea prea curând. Într-o notă adresată clienților, analistul a scris:

„Nu considerăm Fiserv un activ investibil în această fază de ajustare.”