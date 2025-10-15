Cine e bancherul de pe Wall Street care le-a băgat fiilor lui Trump jumătate de miliard de dolari în buzunare

Bancherul Kyle Wool le-a băgat fiilor lui Trump jumătate de miliard de dolari în buzunare. FOTO Getty Images

Unul dintre cei mai noi chiriași ai Trump Tower din New York este Dominari Holdings Inc., un start-up bancar de investiții. Compania este situată la doar două etaje sub sediul Trump Organization, vecinătate pe care președintele Dominari, Kyle Wool, o consideră un motiv de mândrie. Wool a construit, în ultimii ani, o relație strânsă cu familia Trump, iar de la alegerile din 2020, a devenit o figură importantă pentru cei doi fii ai președintelui - Donald Jr. și Eric Trump - și pentru un grup de executivi din Trump Organization. Împreună au încheiat o serie de acorduri extrem de profitabile, scrie Bloomberg.

Dominari ocupă etajele 22 și 23 din Trump Tower, într-un spațiu elegant care a fost anterior folosit de biroul de familie al lui Tommy Hilfiger. La intrare, într-o după-amiază de iulie, un televizor cu canalul Fox Business era îndreptat spre un raft cu trofee Lucite care comemorau succesul în strângerea de fonduri pentru clienți corporativi. Majoritatea acestor clienți nu sunt nume celebre. Banca se specializează în strângerea de fonduri pentru microcap-uri, companii mici, dar tranzacționate public, ale căror acțiuni fluctuează extrem de mult, fiind influențate mai mult de hype decât de așteptările privind veniturile. Acest lucru explică de ce parteneriatul lui Wool cu familia Trump a fost atât de plin de succes.

Numele Trump: Un magnet pentru investitori

Numele Trump generează exact tipul de atenție dorit de promotorii de acțiuni. Un exemplu este Unusual Machines Inc., o companie de drone din Orlando care înregistra pierderi financiare.

La trei săptămâni după alegerile din 2024, s-a aflat că Donald Trump Jr. devenise consilier plătit al companiei și investitor, un acord aranjat de Wool. Acțiunile companiei au crescut de mai mult de trei ori în doar trei zile, generând un câștig de 4,4 milioane de dolari pentru fiul cel mare al președintelui, conform documentelor de la bursă.

Astfel de acorduri au urmat și cu alte companii, legând un membru al familiei Trump de acțiuni până atunci puțin cunoscute și profitând de publicitatea care a urmat.

În februarie 2023, Dominari a anunțat că Donald Jr. și Eric Trump au devenit consilieri și investitori. Împreună, aceștia dețin mai multe acțiuni decât orice alt investitor extern. Anunțul, care nu l-a menționat pe tatăl lor, preciza că Donald Jr. și Eric ar oferi consultanță în domenii precum inteligența artificială și centre de date. Nu părea să conteze faptul că niciunul dintre frați nu avea experiență evidentă în aceste domenii. Acțiunile Dominari au crescut rapid, făcându-i pe Wool și pe frații Trump mult mai bogați.

În octombrie 2023, ponderea combinată a fraților Trump în Dominari avea o valoare de peste 17 milioane de dolari. De asemenea, acțiunile lui Eric într-o operațiune de minerit Bitcoin înființată de Dominari aveau o valoare de aproape 500 de milioane de dolari.

Tradiția de Afaceri a Familiei Trump

Tranzacțiile Dominari reprezintă o nouă direcție pentru tradițiile de familie Trump. Afacerea imobiliară a președintelui s-a retras de mult din proiectele de construcții, preferând să vândă drepturile de utilizare a numelui „Trump”. Parteneriatele cu Wool și microcap-urile sunt o metodă de a tranzacționa prestigiul pentru bani, asemănător cu incursiunea familiei Trump în criptomonede.

„Afilierea cu Trump este un reflector uriaș,” spune Stephen Kann, autorul ghidului Microcap Magic și fost bancher la Dominari. „Este aproape o caracteristică definitivă a microcap-urilor faptul că se străduiesc constant să atragă atenție.”

În primul mandat al lui Trump, criticile la adresa familiei s-au concentrat pe proprietățile imobiliare ale acestora, unde lobbyiști și oficiali guvernamentali străini puteau organiza evenimente și rezerva camere de hotel, îmbogățindu-l pe președinte în proces. Activele lui Trump sunt ținute într-un trust, iar averea sa crește pe măsură ce valoarea acestor active crește. În acest mandat, familia Trump a extins portofoliul în mai multe domenii, inclusiv media, telefoane mobile și monede virtuale.

„Politicile tatălui lor, ca președinte al SUA, afectează toate companiile cu care lucrează,” remarcă un expert.

Wool: Un personaj cheie în lumea finanțelor

Wool a crescut în Candor, un oraș cu aproximativ 5.000 de locuitori în nordul rural al statului New York. După facultate, s-a alăturat industriei de brokeraj și a început rapid să administreze bani pentru persoane bogate la companii precum Oppenheimer & Co. și Morgan Stanley.

Printre clienții săi s-au numărat un jucător profesionist de golf sud-coreean, un mogul al cărui conac de 90.000 de metri pătrați a apărut în filmul din 2012 The Queen of Versailles și chiar o companie co-proprietate a lui Hunter Biden, fiul vicepreședintelui Joe Biden de atunci.

Munca sa era discretă, dar Wool s-a remarcat în alte moduri: pozând cu prietenii într-o revistă de stil în timp ce își etala ceasul de 165.000 de dolari și interacționând cu familia regală sârbească, cu care a devenit partener într-o organizație caritabilă care făcea muncă umanitară în țara lor.

Până în 2022, Wool a fost președinte al Revere Securities LLC, o mică firmă de brokeraj din New York care strângea fonduri pentru microcap-uri. Această etichetă se aplică de obicei companiilor evaluate la mai puțin de 250 de milioane de dolari, un domeniu în care autoritățile de reglementare avertizează frecvent investitorii cu privire la riscurile sporite și potențialul de fraudă.

Unul dintre clienții săi a fost Anthony Hayes, CEO al unei mici entități listate pe Nasdaq care, de-a lungul anilor, s-a mutat de la îndulcitori de alimente și pesticide la litigii pe brevete și medicamente pentru cancer, acumulând pierderi de zeci de milioane de dolari. Cu ghidajul lui Wool, compania s-a transformat. Compania a schimbat și numele în Dominari, cuvânt latin care înseamnă „a domina.” Wool iubea acest cuvânt, conform unui fost asociat. „Ar spune, ‘Eu domin, eu domin, eu domin,’” își amintește persoana respectivă, care, ca alții intervievați pentru acest articol, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie interacțiuni private sau informații. Curând, Wool a fost numit președinte al companiei și șef al ramurii de valori mobiliare.

Între timp, a început să dezvolte o relație cu familia Trump. A mutat sediul în Trump Tower. Și-a consumat timpul și banii la proprietățile deținute de Trump: este membru al clubului președintelui din Jupiter, Florida, unde taxa de inițiere este acum de 500.000 de dolari și a organizat excursii la un alt teren de golf Trump. În scurt timp, a început să aducă fiii Trump și alți executivi de top ai Trump Organization în acorduri private de strângere de fonduri.

„Dominari ne-a adus multe lucruri grozave în trecut, și multe dintre acele lucruri grozave au mers atât de incredibil de bine,” a spus Eric într-un interviu cu Fintech.TV în aprilie.

Ca vicepreședinte executiv al Trump Organization, Eric este responsabil pentru afacerea familiei. Donald Jr., care este și el vicepreședinte executiv, este mai activ ca o personalitate media MAGA. Deși frații Trump au încercat să evite conflictele de interese, acceptând doar anumite tranzacții în timpul primului mandat, criticile nu au lipsit. „Am încercat să fac totul corect în 2016 și am primit foarte puțin credit pentru asta,” a spus Eric pentru Wall Street Journal.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, frații Trump au extins afacerea în domeniul criptomonedelor, promovând American Bitcoin Corp., o companie de minerit Bitcoin. Tranzacția a adus câștiguri uriașe pentru Dominari, care deținea acțiuni în valoare de peste 150 de milioane de dolari. Eric Trump deține aproape 450 de milioane de dolari din acest proiect.

În paralel, frații Trump au continuat să se implice și în afaceri cu drone, susținând producția internă și facilitând reglementările pentru industria de drone din SUA.

Investițiile și afacerile în care frații Trump sunt implicați au stârnit controverse, în special din cauza conflictelor de interese evidente. Microcap-urile și criptomonedele, susținute de numele Trump, au crescut în valoare datorită publicității, dar acest lucru ridică întrebări legate de etica afacerilor și de impactul pe care aceste tranzacții îl pot avea asupra politicii și economiei. Wool, împreună cu familia Trump, a continuat să profite de prestigiul numelui Trump, având în același timp un impact semnificativ asupra piețelor financiare și asupra imaginei publice a acestora.