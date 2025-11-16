Un virus mortal lovește Etiopia. Nu există tratament pentru el și nici vaccin

Etiopia a confirmat un focar al virusului Marburg în sudul țării. Foto: Profimedia Images

Etiopia a confirmat un focar al virusului Marburg în sudul țării, a anunțat Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Virusul Marburg este unul dintre cei mai letali agenți patogeni cunoscuți.

La fel ca Ebola, provoacă sângerări severe, febră, vărsături și diaree și are o perioadă de incubație de aproximativ 21 de zile, scrie The Guardian.

De asemenea, la fel ca Ebola, se transmite prin contact cu fluidele corporale și are o rată a mortalității cuprinsă între 25% și 80%.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat vineri că au fost depistate cel puțin nouă cazuri în sudul Etiopiei, la două zile după ce Africa CDC a fost alertată cu privire la un posibil virus hemoragic în regiune.

„Boala cu virus Marburg (MVD) a fost confirmată de Laboratorul Național de Referință (din Etiopia)”, a transmis Africa CDC sâmbătă.

„Investigații epidemiologice suplimentare și analize de laborator sunt în curs, iar tulpina de virus detectată prezintă similitudini cu cele identificate anterior în Africa de Est.”

Autoritățile sanitare etiopiene au acționat rapid pentru a confirma și a limita răspândirea focarului în zona Jinka. Africa CDC va colabora cu Etiopia pentru a asigura un răspuns eficient și pentru a reduce riscul de răspândire a virusului în alte părți ale Africii de Est.

Un focar anterior de virus Marburg a ucis 10 persoane în Tanzania în ianuarie, fiind încheiat în martie. Rwanda a anunțat în decembrie 2024 că a reușit să elimine primul său focar cunoscut de Marburg, care provocase 15 decese.

Nu există vaccin aprobat sau tratament antiviral specific pentru virusul Marburg, dar rehidratarea orală sau intravenoasă și tratarea simptomelor specifice cresc șansele de supraviețuire ale pacienților.

Anul trecut, Rwanda a testat un vaccin experimental dezvoltat de Sabin Vaccine Institute, cu sediul în SUA.