Una dintre cele mai sărace țări din lume încearcă să intre pe piața petrolului și va începe vineri primul foraj offshore din istorie

2 minute de citit Publicat la 10:54 08 Apr 2026 Modificat la 10:59 08 Apr 2026

Somalia se pregătește să înceapă prima sa campanie istorică de foraj petrolier offshore. FOTO: X

Somalia se pregătește să înceapă prima sa campanie istorică de foraj petrolier offshore, odată cu sosirea vineri a navei turcești de foraj Çağrı Bey. Prin această mișcare, Somalia trece de la faza de explorare la cea de execuție în sectorul energiei offshore, marcând o schimbare strategică importantă spre valorificarea resurselor naturale, cu sprijinul Turciei.

Schimbarea vine după finalizarea, în 2024, a studiilor realizate de o navă turcească de cercetare, care au identificat posibile rezerve de hidrocarburi în largul coastelor somaleze, scrie clashreport.com.

Ministrul Petrolului din Somalia, Dahir Shire, a descris acest moment ca fiind o „etapă istorică” în dezvoltarea sectorului energetic offshore al țării. „Începe un nou capitol”, a spus el.

Somalia's first offshore oil drilling campaign carries both economic and geopolitical significance. If successful, it could strengthen Somalia's prospects for resource-led growth while also reinforcing Türkiye's role as a trusted long-term partner in the country's development.

Nava de foraj Çağrı Bey, aparținând Corporației Petroliere Turcești, urmează să ajungă vineri în Somalia pentru prima sa misiune internațională. Aceasta va efectua foraje în ape adânci, în apele teritoriale ale Somaliei din Marea Arabiei, vizând zonele identificate în timpul studiilor anterioare.

Campania are la bază acordul de partajare a producției semnat în 2024, care a oficializat cooperarea energetică dintre cele două state. Ministrul somalez de Externe, Ali Omar, a declarat că acest proiect întărește rolul Turciei ca „partener de încredere pe termen lung” în procesul de dezvoltare al Somaliei.

Türkiye Sends Drillship to Somalia for its First Overseas Energy Drillhttps://t.co/Oe135oA4ac — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

La rândul său, ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a afirmat că eventualele descoperiri ar putea aduce „beneficii economice semnificative” nu doar Somaliei, ci și Africii de Est și Turciei.

Ankara este implicată de peste un deceniu în Somalia, unde și-a consolidat prezența inclusiv printr-o bază militară deschisă în 2017 și prin extinderea cooperării în ultimii ani.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, Somalia ar putea deține în larg rezerve de ordinul miliardelor de barili de petrol

Totuși, explorarea acestui potențial a fost întârziată timp de decenii de conflicte și instabilitate politică. Trecerea la etapa de foraj arată acum o schimbare importantă, de la simpla cartografiere a resurselor la încercarea de a le exploata efectiv.

Oficialii somalezi spun că proiectul va pune pe primul plan interesul național. Ministrul Dahir Shire a afirmat că Somalia vrea să se asigure că eventualele venituri din petrol vor contribui la prosperitatea țării și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Această campanie plasează Somalia într-un context energetic mai larg al Africii de Est, unde descoperirile offshore au schimbat deja perspectivele economice ale unor state vecine.

Dacă forajele vor avea succes, ele ar putea transforma situația fiscală a Somaliei, i-ar putea schimba profilul comercial și, în același timp, ar putea consolida influența geopolitică și economică a Turciei în Cornul Africii.