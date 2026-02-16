Ungaria și Slovacia încearcă să importe petrol rusesc prin Croația și acuză Ucraina că blochează conducta Drujba

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. Sursa colaj foto: Getty Images

Ungaria și Slovacia s-au adresat Croației cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, potrivit Agerpres.

"Solicităm Croației să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului", respectiv excepția acordată celor două țări din UE lipsite de ieșire la mare de a continua să importe petrol rusesc, în pofida sancțiunilor impuse Rusiei, se arată într-o declarație semnată de Peter Szijjarto.

"Securitatea aprovizionării unei țări cu energie nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică, prin urmare ne așteptăm din partea Croației ca, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei și Slovaciei", a adăugat ministrul ungar.

Și premierul slovac Robert Fico a acuzat duminică Ucraina că tergiversează repornirea conductei Drujba pentru a face presiuni asupra Ungariei printr-un 'șantaj politic' să renunțe la opoziția exprimată de premierul ungar Viktor Orban față de o viitoare aderare a Ucrainei la UE, declarație dată de Fico la o conferință de presă comună la Bratislava cu secretarul american de stat Marco Rubio.

Ministerul ucrainean de Externe a susținut joi că tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost suspendat din 27 ianuarie în urma unui atac rusesc. Totuși, Fico a susținut de partea sa că dispune de informații conform cărora conducta ar fi fost reparată în timpul scurs de atunci, adăugând că nu crede versiunea niciuneia dintre cele două părți implicate în război, Rusia și Ucraina.

"Au fost atât de multe minciuni de o parte și de cealaltă încât nu am curajul să spun cine a bombardat sau a distrus o parte din infrastructura petrolieră", a remarcat Fico la aceeași conferință de presă.