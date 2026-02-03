Ungaria susţine că "e clar cine va câştiga războiul din Ucraina": UE să nu mai prelungească masacrul şi să nu mai ardă miliarde de euro

Ungaria susţine că "e clar cine va câştiga războiul din Ucraina". Foto: Profimedia Images

Este clar cine va câştiga războiul din Ucraina, deci este "complet nenecesar" ca Bruxellesul să prelungească masacrul dând foc la miliarde de euro, a afirmat marţi la Bangkok ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, informează Agerpres.

"Chiar şi din Thailanda, este clar că războiul din Ucraina nu poate fi soluţionat pe câmpul de luptă, ci numai la masa negocierilor, motiv pentru care părţile susţin cu fermitate eforturile de pace", a spus între altele Szijjarto după convorbiri cu omologul său thailandez, potrivit unui comunicat al MAE ungar.

"Cu cât durează mai mult acest război, cu atât mai mult are de suferit poporul ucrainean, cu atât mai mulţi oameni mor şi cu atât mai mult Ucraina este distrusă, deci nu are sens ca Uniunea Europeană să trimită mai mulţi bani sau mai multe arme către Ucraina", a subliniat el.

"I-am spus omologului meu că există un fanatism al războiului la Bruxelles şi că vor să ducă banii europenilor în Ucraina, dar noi, ungurii, nu vom permite acest lucru", a conchis ministrul de externe ungar.