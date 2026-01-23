Uniunea Europeană alocă primele fonduri tribunalului care va judeca agresiunea Rusiei în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 08:30 23 Ian 2026 Modificat la 08:30 23 Ian 2026

Acordul privind înființarea tribunalului special a fost semnat în luna iunie 2025. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru activitatea unui tribunal special destinat judecării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Tribunalul este creat sub egida Consiliului Europei, iar finanțarea marchează începutul concret al funcționării acestei structuri judiciare, scrie Ukrainska Pravda.

Anunțul a fost făcut joi seară, de Kaja Kallas, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter). Potrivit acesteia, contribuția financiară inițială a fost deja virată, iar acordul necesar pentru funcționarea tribunalului a fost semnat între Uniunea Europeană și Consiliul Europei.

„Astăzi, Uniunea Europeană a oferit primele 10 milioane de euro pentru un nou Tribunal Special, care va urmări penal liderii ruși pentru rolul lor în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei. Liderii Rusiei sunt responsabili pentru acest război și trebuie trași la răspundere. Nu poate exista impunitate”, a transmis Kallas.

Demersul vine într-un context tensionat, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, într-un discurs susținut anterior în aceeași zi la Forumul Economic Mondial de la Davos, ritmul lent al eforturilor internaționale de a-l trage la răspundere pe Vladimir Putin pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Acordul privind înființarea tribunalului special a fost semnat în luna iunie 2025, însă alocarea acestei prime tranșe de fonduri reprezintă primul pas concret spre operaționalizarea lui.