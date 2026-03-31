„O armă care poate fi folosită împotriva noastră”. UE vrea să obțină „suveranitate tehnologică” în cloud, AI și semiconductori

Dependența de tehnologii care nu se află în controlul statelor Uniunii Europene poate fi folosită „ca o armă împotriva noastră”, a declarat comisarul european Henna Virkkunen, care a anunțat că va propune noi măsuri pentru ca blocul european să dețină „suveranitatea tehnologică” în cloud, inteligenţa artificială şi semiconductori, relatează Agerpres. De asemenea, aceasta a exclus orice negociere cu Statele Unite cu privire la regulile digitale din Uniunea Europeană.

„Trăim cu adevărat într-o lume în care acest tip de dependenţe (tehnologice) foarte puternice pot fi utilizate ca o armă împotriva noastră şi de aceea este important să examinăm îndeaproape sectoarele noastre critice şi dependenţele pe care le avem. Trebuie să fim în măsură, în toate circumstanţele, să ne continuăm munca în Europa”, a declarat responsabila europeană în faţa jurnaliştilor, cu prilejul Forum InCyber.

Comisarul european a amintit de propunerea făcută în ianuarie de a revizui cadrul legislativ privind securitatea cibernetică.

Potrivit acestei propuneri, anumite companii de telecomunicaţii ar putea fi interzise pe teritoriul european, întrucât sunt considerate „de mare risc”. Fără a le numi în mod explicit, grupurile chinezeşti ZTE şi Huawei sunt în mod special vizate, potrivit observatorilor sectorului.

Măsuri pentru „suveranitatea tehnologică”

Comisarul european urmează să propună în mai măsuri privind „suveranitatea tehnologică” în cloud, inteligenţa artificială şi semiconductorii, pentru ca UE să-şi întărească autonomia.

„În ceea ce priveşte anumite servicii, precum cele de cloud, constatăm de asemenea că este important să ne concentrăm cu adevărat asupra sectoarelor critice ale societăţii şi economiei noastre, unde dispunem de date foarte sensibile”, a adăugat marţi vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.



Întrebată despre recentele declaraţii ale ambasadorului american la UE, Andrew Puzder, care a declarat pentru Politico că vrea să aibă un dialog privind reglementarea europeană a sectorului tehnologiei, Henna Virkkunen a exclus orice „negociere”.



„În ceea ce priveşte regulile noastre digitale, este foarte clar: este dreptul nostru suveran, în cadrul Uniunii Europene, de a decide noi înşine privind regulile noastre digitale. Deci nu este ceva care să putem, de exemplu, pune pe masă în negocierile comerciale, pentru că noi ştim că, de partea SUA, se propune adesea ca regulile noastre digitale să facă parte din negocieri comerciale", a asigurat ea.



