Parlamentul European respinge prima formă a bugetului pe termen lung propusă de statele membre

2 minute de citit Publicat la 21:28 16 Iun 2026 Modificat la 21:28 16 Iun 2026

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Europarlamentarii au catalogat documentul drept „insuficient” și au criticat tăierile de cheltuieli propuse, în valoare de 32,8 miliarde de euro. Întrucât bugetul are nevoie de aprobarea Parlamentului, presiunea pentru a ajunge la un acord până la finalul lui 2026 crește, scrie Euronews.

Parlamentul European a respins tăierile propuse în proiectul de buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, au declarat marți, într-o conferință de presă, europarlamentarii Carla Tavares și Siegfried Mureșan.

Guvernul cipriot, care conduce în prezent negocierile bugetare dintre statele membre, a prezentat săptămâna trecută un text de compromis ce prevede tăieri de 32,8 miliarde de euro din bugetul general al blocului comunitar.

Aceste tăieri reprezintă un compromis între țările care cereau reduceri substanțiale și cele care solicitau o creștere a bugetului pentru agricultură și pentru fondurile regionale.

Dezbinările dintre colegiuitori adaugă o presiune suplimentară unui proces deja dificil. UE vrea să încheie un acord până la sfârșitul lui 2026, ca să evite prelungirea discuțiilor în 2027 – un an electoral crucial –, iar distanța tot mai mare dintre pozițiile statelor membre și cele ale Parlamentului pune acest plan în pericol.

Potrivit Parlamentului, tăierile propuse slăbesc un buget oricum neîndestulător, întrucât planul de 2.000 de miliarde de euro înaintat de Comisia Europeană în iulie 2025 fusese deja considerat insuficient de către europarlamentari.

„Parlamentul European respinge cu fermitate aceste tăieri”, a declarat Mureșan în cadrul conferinței de presă de marți. „Se opune categoric propunerii Consiliului de a stabili finanțarea pentru agricultură și coeziune la un nivel chiar mai scăzut decât suma deja insuficientă propusă de Comisia Europeană”.

În propunerea sa, Parlamentul European a cerut o creștere a bugetului cu 10%. Europarlamentarii au mai solicitat ca rambursarea Next Generation EU – instrumentul comun de împrumut aprobat în 2020 pentru a amortiza lovitura economică a pandemiei de COVID-19 – să fie exclusă din calculele bugetare.

În textul de compromis, Ciprul a decis să nu se atingă de chestiunea mecanismelor de corecție bugetară cunoscute drept „rabaturi”, de veniturile provenite din taxe la nivelul UE, numite „resurse proprii”, și nici de principiul condiționării bugetului de respectarea statului de drept.

Drept răspuns, Parlamentul a criticat ceea ce a numit o lipsă de ambiție.

„Trebuie să avansăm în privința resurselor proprii”, a declarat Tavares jurnaliștilor. „Acest lucru nu se regăsește în proiectul de text. E greu să obții un buget solid și înnoit cu tăieri și fără noi resurse proprii”.

Ce este în joc

Actualele negocieri bugetare au început în iulie 2025, când Comisia Europeană și-a publicat propunerea de buget de 2.000 de miliarde de euro, care cuprinde abateri semnificative de la cadrul actual.

Comisia a conturat trei priorități principale de cheltuieli: Fondul pentru competitivitate, Europa globală și fondurile Horizon.

Cea mai importantă noutate structurală privește modul în care vor fi distribuite fondurile regionale, agricole și pentru pescuit: Comisia a propus înlocuirea sistemului actual cu Planuri de parteneriat naționale și regionale, adaptate fiecărui stat membru.

Bugetul prevede, de asemenea, fonduri pentru rambursarea Next Generation EU.

Proiectul de text al președinției cipriote va sta la baza unei discuții între liderii UE, programată să aibă loc la Bruxelles pe 18-19 iunie.