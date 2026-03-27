Taxa pentru coletele mici din afara Uniunii Europene va intra în vigoare de la 1 noiembrie

Taxa de procesare a coletelor mici, importate din afara blocului european, va intra în vigoare de la 1 noiembrie 2026, au decis joi negociatorii de la Parlamentul European şi statele membre UE, relatează Agerpres. Noul comision se va aplica comenzilor online, sub 150 de euro, va afecta retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress.



Decizia este menită să rezolve creşterea livrărilor coletelor cu valoare redusă din comerţul online şi să acopere costurile administrative asociate cu procesarea şi inspectarea livrărilor mici.

Comisia Europeană va stabili valoarea comisionului

Conform acordului, comisionul se aplică de la la 1 noiembrie la fiecare produs comandat online şi importat în UE, colectat de autorităţile naţionale. Comisia Europeană urmează să stabilească cuantumul exact.



Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European şi statele membre UE înainte de a deveni lege.



Comisionul va completa planificatele taxe vamale. În prezent, coletele cu o valoare de sub 150 euro (173 dolari) care vin în cele 27 state membre UE sunt scutite de taxe vamale.



Începând din iulie, vor fi impuse temporar taxe vamale de trei euro la coletele care depăşesc acest prag, până când va fi lansată o platformă digitală, probabil în 2028, care va impune taxe vamale indiferent de valoarea coletului.

Renunţarea la pragul de 150 euro va crea condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi vânzătorii, indiferent de locaţie, a precizat Uniunea Europeană.

Cei mai afectați de noua taxă: retailerii din China

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condiţiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.



În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depăşeşte 150 euro, au intrat pe piaţa UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 şi de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislaţia europeană.

Această creştere exponenţială ridică numeroase semne de întrebare în condiţiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.



Numai în Germania sunt livrate zilnic aproximativ 400.000 colete de la Shein şi Temu, peste 14 milioane de persoane au făcut cumpărături online anul trecut, conform datelor Federaţiei germane de retail (HDE).



Noile reglementări ar urma să combată fraudele şi să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declaraţiile vamale, pentru evitarea plăţii taxelor.



Declaraţiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.



Analiştii atrag atenţia că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectaţi de practicile neloiale şi de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul pieţelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate şi transportate are o amprentă ecologică şi climatică negativă.