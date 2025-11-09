"Un mare atac la adresa angajaţilor". Mii de oameni au protestat la Lisabona din cauza modificărilor din Codul Muncii

1 minut de citit Publicat la 08:49 09 Noi 2025 Modificat la 08:57 09 Noi 2025

Mii de oameni au protestat la Lisabona pentru modificările din Codul Muncii. Sursa foto: Profimedia

Zeci de mii de oameni au ieșit, sâmbătă, pe străzile din capitala Portugaliei pentru a protesta împotriva legilor muncii propuse, despre care spun că amenință drepturile angajaţilor. Prin modificările puse în dezbatere, concedierea angajaţilor ar fi mai uşoară, potrivit BBC.

Guvernul de centru-dreapta dorește să faciliteze concedierile angajatorilor, externalizarea muncii către alte companii și limitarea anumitor tipuri de concedii pentru motive familiale, inclusiv reducerea concediului de doliu pentru femeile care suferă avorturi spontane.

Se susține că măsurile sunt necesare pentru a îmbunătăți flexibilitatea locurilor de muncă și a crește productivitatea într-una dintre cele mai sărace țări din Europa de Vest.

Șeful celui mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, a numit reformele „unul dintre cele mai mari atacuri făcute vreodată împotriva lucrătorilor” din țară și a anunțat o grevă generală pentru 11 decembrie.

Proiectul, sprijinit de extrema dreaptă

Proiectul de lege va fi probabil adoptat în Parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega.

Sindicatul a declarat pentru Reuters că aproximativ 100.000 de protestatari au umplut bulevardul principal din Lisabona, în timp ce Associated Press a raportat, de asemenea, că au fost prezenți zeci de mii de oameni. Nu a fost disponibilă nicio estimare din partea poliției.

Vorbind la protest, Miriam Alves, în vârstă de 31 de ani, lucrătoare la o companie de dispozitive medicale, a declarat pentru Reuters că reformele reprezintă „în mod clar un pas înapoi în condițiile de muncă și ar putea duce la o lipsă totală de siguranță a locului de muncă”.

Tehnicianul de arhivă, Madalena Pena, în vârstă de 34 de ani, a declarat că guvernul anulează drepturile lucrătorilor „într-un mod nedrept, subtil și viclean, fără a fi spus nimic înainte de alegerile” din mai.

Secretarul general al CGTP, Tiago Oliveira, a anunțat greva pentru luna viitoare la protest.

Referitor la schimbările propuse, el a spus: „Dacă ar fi implementate, ar fi un adevărat regres în viața fiecăruia dintre noi.”

Protestatarii au dorit, de asemenea, salarii mai mari. Datele oficiale arată că peste 50% dintre lucrători au câștigat mai puțin de 1.000 de euro (879 de lire sterline) pe lună anul trecut. Salariul minim este de doar 870 de euro (764 de lire sterline).