Mai mulți urși polari s-au mutat într-o stație meteorologică abandonată, în Rusia. Imagini impresionante surprinse de un fotograf

Urșii polari au preluat clădirile abandonate ale unei stații meteorologice de pe insula dintre Rusia și Alaska.

”Fiind cea mai îndepărtată și cea mai estică parte a Arcticii rusești, acest loc este foarte greu de obținut, dar și greu de uitat”, a povestit Kokh, potrivit The Gurdian. ”Am călătorit cu iahtul cu vele de-a lungul coastei și am parcurs peste 1.200 de mile de peisaje neatinse, sate pierdute în timp, locuri cu faună variată și mări pline de viață.”

Kokh își dorea să fotografieze urșii polari, iar expediția sa sa concentrat inițial pe insula Wrangel, care este renumită în întreaga lume pentru că este un loc de întâlnire cu urșii. În 2021, însă, probabil din cauza verii foarte reci, insula a fost lipsită de populația sa tipică de urși polari.

”Dar natura îți trimite mereu ceva când te aștepți mai puțin – când am trecut prin insula Koliuchin, lângă coasta de nord a Chukotka, am văzut niște mișcări în ferestrele ferestrelor abandonate de acolo”, spune Kokh. ”Și când ne-am apropiat, am văzut că erau urși”

Fotograful a explicat că urși polari nu au fost niciodată observați în clădirile abandonate ale stației meteo de pe insulă, care a fost construită în anii 1930 și abandonată la începutul anilor 1990. El numește întâlnirea o oportunitate ”întâlnită o singură dată în viață”, pe care a reușit să o surprindă cu ”tehnologie și puțină magie”

Kokh a reușit să surprindă urșiilor polari care rătăcesc în interiorul și în afara structurilor degradate. Unele dintre animale se uitau pe fereastră, la fotograf.

Insula Kolyuchin: Un loc de joacă pentru urșii polari

Insula Kolyuchin se găsește la doar 11 km nord de Peninsula Chukotka a Rusiei, iar micuța insulă acoperită de tundra măsoară 4,5 km în lungime, cu o lățime maximă de doar 1,5 km.

Aproximativ nouă luni pe an, marea din jurul insulei este acoperită de gheață. Nu există așezări rezidențiale, deși arheologii au stabilit că aceste locuri au fost locuite acum 1.500 de ani.

În 1934, oamenii de știință sovietici au construit aici o stație polară a Rutei Mării Nordului. A funcționat până în 1992, când a fost închisă. Insula a fost apoi abandonată.

Una dintre fotografiile lui Kokh din seria sa, care arată un urs polar aplecat dintr-o fereastră spartă, a câștigat premiul pentru „Cea mai bună imagine a vieții sălbatice într-un mediu antropogen” într-un concurs de fotografie rusesc organizat de National Geographic în 2021.