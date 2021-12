Ursula von der Leyen, avertisment pentru Rusia: Uniunea Europeană este pregătită să impună noi sancţiuni

”UE va răspunde în mod adecvat oricărei noi agresiuni, inclusiv încălcărilor dreptului internaţional şi oricărei alte acţiuni răuvoitoare faţă de noi sau vecinii noştri, inclusiv Ucraina”, a transmis marţi Ursula von der Leyen într-o declaraţie, prin videoconferinţă, la Conferinţa anuală a ambasadorilor, potrivit APF.

”Acest răspuns va lua forma unei consolidări şi unei lărgiri a unor regimuri de sancţiuni existente. Iar în plus, suntem pregătiţi să impunem măsuri restrictive suplimentare”, a avertizat șefa Comisiei Europene.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.



We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.



We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners.