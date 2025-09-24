Accesul copiilor la rețelele sociale ar putea fi interzis în UE. Von der Leyen: E timpul pentru o vârstă a majoratului digital

1 minut de citit Publicat la 20:18 24 Sep 2025 Modificat la 20:26 24 Sep 2025

Președinta Comisiei Europene susține apelurile de interzicere a utilizării rețelelor sociale de către copii. Foto: Hepta

Președinta Comisiei Europene susține apelurile de interzicere a utilizării rețelelor sociale de către copii. Ea a punctat că este de acord cu stabilirea unei vârste minime pentru accesarea platformelor din Social Media, conform politico.eu.

Multe țări ale Uniunii Europene „cred că a sosit momentul pentru o «vârstă a majorității digitale» pentru accesul la rețelele sociale. Și trebuie să vă spun, în calitate de mamă a șapte copii și bunică a cinci, că împărtășesc punctul lor de vedere”, a declarat Ursula von der Leyen la Adunarea ONU de la New York.

Țări europene precum Grecia, Franța și Danemarca au insistat în ultimele luni pentru stabilirea unei vârste digitale a majoratului, argumentând că rețelele de socializare dăunează minorilor.

Însă modul exact în care va fi implementat acest lucru este subiectul unor dezbateri aprinse în rândul factorilor de decizie politică.

Australia a stabilit vârsta minimă de 16 ani

Problema a atras o atenție sporită la nivel mondial după ce Australia a decis să stabilească o vârstă minimă de 16 ani pentru înscrierea pe anumite site-uri de socializare începând cu sfârșitul lui 2025.

Vorbind alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, von der Leyen a confirmat planurile pentru un grup de experți al UE care să "evalueze ce pași au sens la nivel european”.