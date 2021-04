Rusia a lansat primul vaccin anti-COVID-19 pentru animale

Vaccinul, care poartă numele de Carnicav-Cov, a fost înregistrat în luna martie, după ce testele au arătat că a generat anticorpi împotriva COVID-19 la câini, pisici, vulpi şi nurci.E vorba de 17.000 de doze din serul Carnivac-COV, au anunţat vineri autorităţile de la Moscova.

Primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia, a precizat Rosselkhoznadzor într-un comunicat.



Companii din Germania, Grecia, Polonia, Austria, Kazahstan, Tadjikistan, Malaezia, Thailanda, Coreea de Sud, Liban, Iran şi Argentina şi-au exprimat interesul pentru a achiziţiona vaccinul.

Organizația Mondială a Sănătății si-a exprimat ingrijorarea cu privire la riscul transmiterii virusului intre oameni si animale. Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia a declarat ca vaccinul va putea sa protejeze speciile vulnerabile si sa impiedice mutatiile virale.



"Circa 20 de organizatii sunt gata sa negocieze inregistrarea si furnizarea vaccinului catre tarile lor. Documentele pentru inregistrarea in strainatate, in special in Uniunea Europeana, sunt in curs de pregatire", a spus Rosselkhoznadzor.

