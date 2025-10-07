Val de furie împotriva Angelei Merkel: “Printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din secolul trecut”

Val de furie după ce Angela Merkel a învinuit Polonia și țările baltice pentru invazia lui Putin FOTO: Hepta

Declarațiile fostului cancelar german Angela Merkel, care a blamat Polonia și țările baltice pentru invazia Rusiei în Ucraina, au stârnit un val de furie în statele vizate de comentarii.

În replică, oficialii polonezi și baltici au transmis că o vină parțială o are chiar Angela Merkel pentru invazie, prin politica sa de deschidere economică față de Rusia lui Vladimir Putin.

Fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că multe țări europene nu au înțeles Rusia, „inclusiv Germania și însăși fostul cancelar”.

„I-am spus în mod constant că nu poți interacționa cu Putin «cu bună-credință», dar ea credea că statele baltice greșesc.” „Știam foarte bine opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă gândește așa”, a spus Kariņš, potrivit POLITICO.

„Putin acționează așa cum vedem astăzi, iar singurele opțiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune așa ceva astăzi, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, a spus el.

Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este determinat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neobosite.” „Numai Rusia este de vină pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Suggesting that the Baltics or Poland are to blame for Russia’s aggression against Ukraine is not only impertinent but simply wrong.



The real cause is Putin’s refusal to accept the USSR’s collapse and the West’s past appeasement while ignoring clear warning signs.? — Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 6, 2025

Reacții virulente și în Polonia

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin declarațiile ei, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din secolul trecut.”

Europarlamentarul polonez PiS, Waldemar Buda, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, probabil că ar fi dus la împărțirea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fosta ambasadoare a Poloniei în Rusia și actuala ministru a politicii regionale din partea partidului centrist Polonia 2050, a observat că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusească.

„A sugera că cineva ar da vina pentru război pentru că nu s-a așezat la masă cu Rusia la timp și nu s-a înclinat suficient de jos în fața [Moscovei] este absurd. Ar fi fost chiar mai rău”, a spus ea.

Ce a declarat Angela Merkel despre invazia rusă

Într-un interviu acordat presei maghiare de opoziție Partizán, publicat vineri, Merkel a remarcat refuzul țărilor est-europene de a permite discuții directe între ea, președintele rus Vladimir Putin și liderul francez Emmanuel Macron, atunci când a descris perioada premergătoare invaziei Ucrainei de către Moscova din 2022.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei în urma conflictului din 2014-2015. „Și de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin.”