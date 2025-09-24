Valeri Zalujnîi, principalul „rival” al lui Zelenski critică operațiunea eșuată din Kursk: „Rușii au obținut avantajul tactic”

Fostul comandant-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a criticat ofensiva eşuată lansată în august 2024 de forţele ucrainene în regiunea Kursk a Rusiei, afirmând că pierderile au fost inacceptabil de mari, relatează, miercuri, dpa, citată de Agerpres.

„Nu cunosc costul acestor acţiuni, dar este evident că a fost prea mare”, a scris Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei la Londra, într-un articol pentru publicaţia online Dzerkalo Tijnia, publicat miercuri.

El a spus că forţele ruse nu numai că au blocat avansul trupelor ucrainene, dar au obţinut şi avantaje tactice după ce au respins atacul.

Trupele ucrainene au lansat o incursiune surpriză în Kursk, regiune de frontieră a Rusiei, în august 2024. În cele din urmă, forţele ucrainene au fost alungate din regiune după luni de lupte, trupele ruse fiind ajutate de militari nord-coreeni.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a justificat operaţiunea riscantă ca fiind o modalitate de obţine un avantaj în posibile viitoare negocieri de pace.

Valeri Zalujnîi a afirmat că războiul se află într-o stare de blocaj prelungit, din cauza utilizării intensive a dronelor de ambele părţi în conflict.

„Este practic imposibil să străpungi liniile defensive. Orice concentrare de trupe în faţă sau în spate este detectată de drone, ceea ce face ca atacurile surpriză pentru o străpungere să fie practic imposibile”, a scris el.

Doar adoptarea rapidă a inovaţiilor tehnologice, precum inteligenţa artificială şi armele autonome, a spus el, ar putea schimba echilibrul.

Zalujnîi a condus forţele armate ale Ucrainei din iulie 2021 până în februarie 2024. După contra-ofensiva ucraineană eşuată din vara anului 2023, el a avertizat, în revista The Economist, asupra unui impas tehnologic, ceea ce a condus la o creştere a tensiunilor între el şi Zelenski.

Demis din funcţia de comandat-şef al armatei ucrainene la începutul anului 2024, Zalujnîi a fost numit ambasador în Regatul Unit. Sondajele sugerează că ar fi un contracandidat important al lui Zelenski dacă legea marţială ar fi ridicată şi ar fi organizate alegeri.