Valul de căldură cu temperaturi record din Spania a provocat 327 de decese, în doar câteva zile

În Spania, canicula a provocat 327 de decese de duminică, 21 iunie, până în prezent, arată datele publicate de Institutul Spaniol de Sănătate Carlos III. Europa este afectată de un val de căldură cu temperaturi record, care, potrivit estimărilor, se va menține încă două săptămâni pe întreg continentul. Oamenii de ştiinţă au explicat într-un nou studiu ce a provocat fenomenul care pârjolește Europa de la Vest la Est.

Bilanț dramatic în Spania: 327 de morți din cauza caniculei, de duminică până în prezent

Spania a înregistrat temperaturi fără precedent pentru luna iunie, în timpul valului de caniculă fiind doborâte mai multe maxime istorice la nivel național și local, relatează Euronews. Potrivit Agenției Meteorologice Naționale a Spaniei (AEMET), valul de căldură s-a încheiat joi.

Conform datelor privind temperaturile înregistrate în Spania începând din 1950, ziua de 23 iunie a fost cea mai călduroasă zi de iunie din istorie, iar 22 iunie ocupă locul al doilea. Cele mai mari abateri de la valorile normale au fost înregistrate în nordul țării, unde aeroportul din Bilbao a consemnat noi recorduri atât pentru temperaturile maxime din timpul zilei, cât și pentru cele minime din timpul nopții.

De la începutul sezonului de monitorizare a efectelor caniculei, la mijlocul lunii mai, Institutul Carlos III a înregistrat 611 decese atribuite temperaturilor ridicate.

Încă două săptămâni de caniculă

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), valul de căldură este așteptat să afecteze în următoarele două săptămâni mari părți din Europa de Vest, Centrală și de Sud.

Valul de caniculă care sufocă Europa a fost surprins din spaţiu de satelitul Copernicus, chiar în ziua recordului din Franța. Conform prognozelor actuale, centrul valului de căldură se va deplasa treptat către Balcani, a transmis joi agenția ONU.

"Expunerea prelungită, timp de mai multe zile, mai ales atunci când temperaturile rămân ridicate și pe timpul nopții, înseamnă că organismul începe fiecare nouă zi deja afectat de stresul termic”, a declarat Lachlan McIver, consilier pe probleme de sănătate în cadrul Biroului Comun pentru Climă și Sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Organizației Meteorologice Mondiale.

Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate, cei care lucrează în aer liber și persoanele care suferă de boli cronice sunt cele mai vulnerabile la temperaturile extreme. Totuși, a avertizat Lachlan McIver, "stresul termic poate afecta pe oricine atunci când temperaturile sunt suficient de ridicate și persistă o perioadă îndelungată".

Pe site-ul său, OMS oferă totodată recomandări pentru a face față căldurii. Astfel, Organizația Mondială a Sănătății recomandă evitarea ieșirii din locuință și practicarea unor exerciții fizice intense în timpul celor mai călduroase ore ale zilei, precum și rămânerea la umbră în exterior, subliniind că temperatura resimțită la soare poate fi cu 10°C - 15°C mai ridicată.

"Petreceți 2-3 ore pe zi într-un loc răcoros" și "nu înotați niciodată singuri", recomandă, de asemenea, organizația.

OMS transmite totodată că oamenii trebuie să își mențină locuința răcoroasă, aerisind-o pe timpul nopții, când temperatura exterioară este mai scăzută decât cea interioară, și închizând ferestrele, jaluzelele și obloanele în timpul zilei pentru a bloca căldura.

"Opriți cât mai multe aparate electrice", a mai cerut OMS.

Organizația recomandă utilizarea ventilatoarelor 'doar sub 40°C'. În ceea ce privește aparatul de aer condiționat, OMS recomandă setarea acestuia la 27°C în combinație cu un ventilator:

"Acest lucru va scădea temperatura resimțită cu 4°C. De asemenea, acest lucru vă va permite să economisiți până la 70% din factura voastră de electricitate legată de răcorirea locuinței".

Însă OMS subliniază: "Reamintiți-vă că poate fi mai răcoare afară, la umbră". În plus, organizaţia a mai recomandat menținerea corpului în condiții răcoroase și bine hidratat purtând haine ușoare și largi, făcând dușuri sau băi cu apă rece, umezind pielea și bând apă cu regularitate, aproximativ "un pahar pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi".

Temperaturi extreme în Europa

Mai multe țări din Europa de Vest se confruntă cu un val de caniculă, care aduce temperaturi extreme.

Franța a înregistrat marți, 24 iunie, cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor, temperatura medie depășind pentru prima dată pragul de 30°C pe parcursul a 24 de ore. Totodată, în ultima săptămână, 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec, în timp ce încercau să se răcorească în râuri și alte întinderi de apă.

În Belgia, Institutul Regal de Meteorologie a emis miercuri o alertă de caniculă, avertizând că temperaturile extreme se vor intensifica în zilele următoare.

Și serviciul național de meteorologie din Germania a emis alerte roșii pentru numeroase regiuni, inclusiv pentru orașele Berlin, Bonn, Frankfurt și Köln. În Elveția, orașele Geneva, Basel și Zürich se aflau, de asemenea, sub cod roșu de caniculă.