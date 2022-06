Povestea vehiculelor Pinzgauer trimise Ucrainei din Marea Britanie | Au fost retrase din producție după ce s-au dovedit vulnerabile în Afganistan

Acestea ar fi fost "achiziționate din Marea Britanie de un militar ucrainean" și donate voluntarilor din apărarea teritorială, potrivit informațiilor distribuite pe contul Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Vehiculele din familia Pinzgauer au fost dezvoltate inițial la finele anilor '60 din secolul trecut de compania austriacă Steyr-Daimler-Puch.

Au fost denumite după o rasă locală de bovine.

În anul 2000, austriecii au vândut licența de fabricație unei firme britanice.

Într-o serie de tranzacții succesive, licența a ajuns la compania BAE Systems, care a încetat producția după ce vehiculele s-au dovedit vulnerabile la minele și bombele artizanale utilizate de insurgenți în Afganistan.

Mașinile din familia Pinzgauer pot îndeplini mai multe roluri, între care vehicul de comandă, transportor de trupe, ambulanță și vehicul de remorcare.

Sunt propulsate de un motor cu 4 cilindri în line (benzină) sau cu 5 sau 6 cilindri în linie (diesel), cu o putere de 65 kW.

