Venitul net echivalent în Europa. Care sunt țările în care se câștigă cel mai mult la nivel de gospodărie și unde se situează România

1 minut de citit Publicat la 23:45 09 Noi 2025 Modificat la 23:47 09 Noi 2025

Foto: Getty Images

În ciuda valorilor și culturii comune din Europa, disparitățile de venituri continuă să persiste. Chiar și în condițiile în care decalajul scade dacă ajustăm la puterea de cumpărare, diferențe substanțiale încă rămân, scrie Euronews.

În ultimii ani, gospodăriile din Europa au trecut printr-o perioadă dificilă de creștere a costurilor de trai, exacerbată mai ales de războiul Rusiei în Ucraina și de șocurile post-pandemice asupra lanțurilor de aprovizionare.

Multe familii au fost forțate să-și limiteze cheltuielile, iar multe gospodării continuă să-și numere cu atenție banii în fiecare lună, chiar și cu o inflație în scădere în unele părți ale Europei.

Un indice util pentru nivelul de venit al gospodăriilor este „venitul net echivalent median” – el se referă la venitul obișnuit per persoană, ajustat la dimensiuena gospodăriei și după taxare.

Astfel, în 2024, indicele variază în 34 de țări europene de la 3.075 de euro în Albania până la 21.582 în Luxemburg.

În vârful clasamentului, țări precum Elveția și Norvegia se alătură Luxemburgului, urmate de Danemarca, Austria, Irlanda, Olanda și Belgia, toate în zona 30.000-35.000 de euro.

Finlanda, Germania, Suedia și Franța sunt și ele deasupra mediei europene.

De cealaltă parte, Macedonia de Nord, Turcia și Muntenegru se află pe ultimele locuri. Dintre țările europene – Ungaria, România și Bulgaria se află și ele sub 10.000 de euro.

Sursă: Eurostat via Euronews

Clivajul Est-Vest

Cifrele arată că există în mod clar un clivaj între estul și vestul continentului – în timp ce țările din vestul și nordul Europei se bucură de cele mai mari venituri, cele din sud și est ocupă jumătatea de jos a clasamentului.

Decalajul dintre primul loc – Luxemburg – și ultimul loc – Bulgaria – depășește, de exemplu 40.000 de euro.

Atunci când ajustăm pe baza indicelui PPS – standardul puterii de cumpărare – o unitate monetară artificială care echivalează bunurile care pot fi cumpărate în fiecare monedă națională de-a lungul continentului, decalajul rămâne la fel de mare.

Ajustat la PPS, venitul din Albania este de 5.098 PPS, în timp ce cel din Luxemburg este de 37.781. Media în Uniunea Europeană este de 21.245, iar Ungaria are cea mai mică putere de cumpărare dintre țările blocului – 11.199 PPS.

În același timp, decalajul dintre cea mai bogată și cea mai săracă țară din UE este de 26.500 în PPS, față de 43.000 de euro în termeni nominali.

Țări precum România, Polonia și Bulgaria performează mult mai bine când vine vorba de puterea reală de cumpărare, decât în termeni nominali.