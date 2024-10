VIDEO. Scandal în Albania după arestarea fostului președinte. Ilir Meta a fost scos cu forța de mascați din mașină în plină stradă

Fostul președinte al Albaniei, Ilir Meta, a fost arestat, luni, pentru acuzații de corupție și spălare de bani, a anunțat purtătorul său de cuvânt, citat de Politico.

Moment of arrest of former president of Albania Ilir Meta. The charges includes money laundering, passive corruption and fraud in assets transparency. pic.twitter.com/N99xe33GRF