Viitorul ministru al Sănătății din Ungaria a repetat dansul viral din noaptea victoriei Tisza: „Nu voi începe să dansez în Parlament”

În noaptea alegerilor, Zsolt Hegedűs a dansat de bucurie, iar momentul s-a viralizat pe rețelele sociale. Foto: Profimedia Images

Viitorul ministru al Sănătății din Ungaria, un reputat ortoped, a repetat dansul său viral din noaptea alegerilor parlamentare, când Tisza a obținut o victorie zdrobitoare în fața Fidesz, partid condus de Viktor Orban. Zsolt Hegedűs a devenit în acea noapte poate cel mai puternic simbol al noii ere politice din Ungaria, potrivit The Guardian. Mișcările sale de dans de atunci, dar și de sâmbătă, când membrii noului Parlament au depus jurământul, au devenit virale.

Peter Magyar a preluat, oficial, puterea în Ungaria, după 16 ani în care frâiele țării au fost deținute de Viktor Orban. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie plină de simboluri: de la revenirea steagului UE în Parlament până la interpretarea imnului european, „Oda Bucuriei”. Nu putea lipsi nici dansul viral al medicului de 56 de ani propus pentru funcția de ministru al Sănătății.

Înaintea ceremoniei de învestire de sâmbătă, în timp ce Magyar și partidul său, Tisza Party, se pregăteau să depună jurământul, telefonul lui Zsolt Hegedűs a început să sune continuu.

Multe dintre mesaje veneau de la oameni care voiau să afle același lucru, a spus Hegedűs, un chirurg ortoped recunoscut internațional.

„Am primit o mulțime de mesaje de genul: 'Domnule doctor Hegedűs, dumneavoastră veți da startul petrecerii, nu?' sau 'O să existe dans?'”, a declarat Hegedűs pentru The Guardian.

Sâmbătă, el era hotărât să evite repetarea momentului, insistând că dansul anterior a fost o manifestare unică și spontană a emoțiilor sale. A continuat să insiste asupra acestui lucru chiar și atunci când a aflat că interpreta Jalja, pe melodia căreia dansase, urma să cânte la eveniment, iar zeci de mii de oameni se adunaseră în fața Parlamentului pentru ceremonie și petrecerea care a urmat.

Câteva ore mai târziu însă, emoțiile l-au copleșit din nou. „Când a început muzica... am văzut cât de mult aștepta publicul acest moment”, a spus el.

„Nu voiam să dezamăgesc oamenii”, a adăugat el.

Zsolt Hegedus, the leading candidate for health minister in Hungary's new government, recreated his viral dance complete with air guitar moves on parliament steps as tens of thousands gathered in Budapest for Peter Magyar's inauguration as prime minister https://t.co/bvmvNMY9aU pic.twitter.com/VTuHIWElub — Reuters (@Reuters) May 9, 2026

Imaginile cu Hegedűs și cu dansul său energic au devenit din nou virale, reflectând entuziasmul care a cuprins mare parte din Ungaria după alegeri.

O zi mai târziu, el încă trăia emoția momentului.

„Sunt într-un carusel emoțional pe care încă îmi este greu să îl înțeleg”, a spus el. „Dragostea și reacția pe care le-am primit de la oameni, atât în timpul evenimentului, cât și după, au fost aproape ca experiența unui artist celebru; oamenii au început să mă sărbătorească precum pe un star rock.”

Hegedűs a descris momentul său de dans ca pe o posibilă direcție pentru viitor.

„Nu înseamnă că voi începe să dansez în Parlament, dar vreau să folosesc această popularitate pentru a-i încuraja pe oameni să adopte un stil de viață sănătos și să acorde atenție sănătății mintale”, a spus el, enumerând numeroasele beneficii ale dansului pentru sănătate.

„Ieșiți afară, dansați, fiți împreună. Haideți să încetăm să ne mai jucăm mereu cu gadgeturile noastre. Să ne bucurăm de moment”, a spus el, adăugând că poate a venit timpul ca Ungaria să revină la tradiția „táncház”, sălile comunitare de dans care erau cândva răspândite în toată țara.

Dar el a subliniat și contextul mai larg, descriind dansul ca o expresie a schimbărilor majore produse în Ungaria în ultimele săptămâni. „O greutate s-a ridicat de pe umerii oamenilor”, a spus el.

Hegedűs a spus că schimbarea se vede cu ochiul liber. La propriu. După înfrângerea lui Orbán, panourile publicitare omniprezente care alimentau temerile legate de UE, Ucraina și alte subiecte au început să dispară treptat de pe străzile Ungariei.

„Acum oamenii nu mai trebuie să meargă la serviciu trecând zilnic pe lângă acele afișe de război și propaganda bazată pe ură. Nu mai există acea poluare vizuală și acea propagandă toxică ce afecta sănătatea mintală”, a spus el. „Este o gură de aer proaspăt.”