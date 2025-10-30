Viktor Orban acuză că incendiul de la rafinăria MOL a fost un „atac extern” pus la cale de Polonia și Ucraina

Foto: Getty Images

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, încearcă să acrediteze ideea că incendiul de săptămâna trecută, de la rafinăria MOL, a fost provocat de un „atac extern”, adăugând că o investigație este în desfășurare, relatează Politico.

Un incendiu violent a izbucnit, lunea trecută, la rafinăria din Szazhalombatta, la sud de capitala Budapesta. Rafinăria, operată de compania energetică ungară MOL, este cea mai mare astfel de instalație din țară și este folosită pentru procesarea petrolului brut din Rusia.

„Investigația este în plină desfășurare”, a scris Orban pe rețelele sociale. „Nu știm dacă a fost un accident, o defecțiune de funcționare sau un atac extern”.

Declarațiile sale, care par să sugereze că a fost vorba de un sabotaj, contrazic declarația oficială din partea MOL – compania transmitea, săptămâna trecută, că nu există nicio dovadă că ar fi fost vorba de un atac.

„Ministrul polonez de externe i-a învățat pe ucraineni cum să detoneze conducta Drujba. Să sperăm că nu s-a întâmplat același lucru și aici”, a spus Orban.

Declarația sa pare să se refere la o remarcă a minisrului polonez Radoslaw Sikorski, de săptâmâna trecută, în care a spus că speră ca Ucraina „să reușească, într-un final”, să lichideze acestă conductă care livrează petrol rusesc în Ungaria.

Guvernul de la Budapesta este criticat intens de Ucraina și de aliații săi pentru că continuă să importe petrol rusesc și pentru că a făcut-o constant de când a început invazia, hrănind, astfel, mașinăria de război a regimului de la Kremlin.

Acest lucru se întâmplă în timp ce restul țărilor europene, cu excepția Slovaciei lui Fico, au făcut toate eforturile pentru a elimina dependența de importurile energetice din Rusia.

Liderul ungar susține că nu a avut de ales și că trebuie să rămână dependent de Rusia pentru gaz și petrol ieftine. El dă vina pe geografia Ungariei și spune că e obligat de faptul că țara nu are ieșire la mare să mențină importurile din Rusia.

El insistă că prețurile „ar exploda” pentru consumatori dacă nu mai cumpără petrolul lui Putin. Recent, Orban s-a angajat inclusiv să ocolească sancțiunile impuse de prietenul și aliatul său, Donald Trump.

Orban face aceste susțineri în ciuda faptului că Croația vecină spune că ar putea să satisfacă cererea de energie a pieței ungare cu propria sa conductă.