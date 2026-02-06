Viktor Orban, acuzat că imită “schema Călin Georgescu” pe TikTok înaintea alegerilor din Ungaria: "Inundă platforma cu sprijin rusesc"

Peter Magyar precizează că în România, Călin Georgescu și-a făcut campanie cu sprijin rusesc, “într-o operațiune coordonată central”. Sursă colaj Foto: Hepta

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că aplică pe TikTok o campanie de dezinformare similară cu cea folosită în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alergerilor în România.

El precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut campanie cu sprijin rusesc, “într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde”:

“În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor.

Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Peter Magyar pe X.

In recent days, Fidesz has intensified its disinformation campaign on TikTok even more than before.

They are doing exactly what the eventually disqualified Romanian candidate did during the last rigged Romanian presidential election: with Russian assistance, in a centrally…

Președintele Partidului Tisza, Peter Magyar, a condus din nou sondajele de opinie în luna ianuarie. Potrivit cercetărilor sociologice recente, el este considerat potrivit de 54% din populația cu drept de vot, în timp ce prim-ministrul în exercițiu este considerat potrivit de 46%. Cu toate acestea, o diferență importantă este că, în cazul lui Orban, există aproape de două ori mai multe persoane care îl consideră „complet” potrivit (31%) decât în cazul lui Peter Magyar(16%), potrivit hvg.hu.

În sondajul precedent din noiembrie, cei doi candidați la funcția de prim-ministru erau la egalitate, 48% considerându-i pe amândoi potriviți, dar în cazul actualului prim-ministru, mult mai mulți oameni au fost pe deplin încrezători.

Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat în decembrie de liderul opoziției, Peter Magyar, că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania.

Liderul Tisza, Peter Magyar, a lansat, atunci, acuzații dure la adresa lui Viktor Orban la un miting de campanie la Szeged. El a spus că Tisza va "proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile".

El a acuzat totodată Fidesz de "trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.

Amintim că George Simion s-a promovat electoral în Transilvania, în luna mai, cu pliante în care apărea alături de Viktor Orban.