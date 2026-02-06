Antena 3 CNN Externe Viktor Orban, acuzat că imită “schema Călin Georgescu” pe TikTok înaintea alegerilor din Ungaria: "Inundă platforma cu sprijin rusesc"

Viktor Orban, acuzat că imită “schema Călin Georgescu” pe TikTok înaintea alegerilor din Ungaria: "Inundă platforma cu sprijin rusesc"

George Forcoş
2 minute de citit Publicat la 15:54 06 Feb 2026 Modificat la 15:54 06 Feb 2026
viktor orban si calin georgescu
Peter Magyar precizează că în România, Călin Georgescu și-a făcut campanie cu sprijin rusesc, “într-o operațiune coordonată central”. Sursă colaj Foto: Hepta

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că aplică pe TikTok o campanie de dezinformare similară cu cea folosită în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alergerilor în România. 

El precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut campanie cu sprijin rusesc, “într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde”:

“În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit.  Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor. 

Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Peter Magyar pe X.

 

Președintele Partidului Tisza, Peter Magyar, a condus din nou sondajele de opinie în luna ianuarie. Potrivit cercetărilor sociologice recente, el este considerat potrivit de 54% din populația cu drept de vot, în timp ce prim-ministrul în exercițiu este considerat potrivit de 46%. Cu toate acestea, o diferență importantă este că, în cazul lui Orban, există aproape de două ori mai multe persoane care îl consideră „complet” potrivit (31%) decât în cazul lui Peter Magyar(16%), potrivit hvg.hu.

În sondajul precedent din noiembrie, cei doi candidați la funcția de prim-ministru erau la egalitate, 48% considerându-i pe amândoi potriviți, dar în cazul actualului prim-ministru, mult mai mulți oameni au fost pe deplin încrezători.

Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat în decembrie de liderul opoziției, Peter Magyar, că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania.

Liderul Tisza, Peter Magyar, a lansat, atunci, acuzații dure la adresa lui Viktor Orban la un miting de campanie la Szeged. El a spus că Tisza va "proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile".

El a acuzat totodată Fidesz de "trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.

Amintim că George Simion s-a promovat electoral în Transilvania, în luna mai, cu pliante în care apărea alături de Viktor Orban.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: peter magyar Viktor Orban TikTok Ungaria

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close