Viktor Orban merge la "Consiliul Păcii" al lui Trump, după ce a spus că "Ucraina e duşmanul nostru". Foto: Hepta

Viktor Orban, premierul Ungariei, a anunţat, pe Facebook, că merge în SUA peste 2 săptămâni, la "Consiliul Păcii" al lui Trump, după ce a lansat un atac deosebit de dur la adresa Ucrainei, la o întâlnire electorală. "Ucraina este duşmanul nostru", a afirmat prim-ministrul maghiar, notează Pravda.

"Mă scuzaţi că spun asta, dar Ucraina este duşmanul nostru. Ucraina ne afectează interesele fundamentale, prin cerinţele sale constante, iar Bruxelles-ul încearcă să ne facă să alegem în detrimentul energiei ieftine din Rusia. Cel care face asta nu e aliatul Ungariei, ci duşmanul său", a declarat Viktor Orban.

El a adăugat că familiile maghiare vor plăti aproximativ 2.600 de euro pe an pentru utilități, dacă prețurile acestora nu sunt menținute la un nivel scăzut.

Premierul maghiar a mai spus că, deși proximitatea Ucrainei față de Ungaria înseamnă că este necesară cooperarea, Ucraina nu ar trebui să fie lăsată să adere la UE.

"Consiliul Păcii", în 19 februarie, la Washington

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a ”Consiliului pentru Pace” în data de 19 februarie, la Washington, au relatat sâmbătă Axios şi CNN, citând oficiali americani şi surse diplomatice. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace”.

Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment şi au descris reuniunea ca fiind „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”, potrivit unei invitaţii văzute de CNN. Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Aproximativ 24 de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiului Păcii, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.