Viktor Orban nu mai participă la summitul UE de săptămâna viitoare după ce a pierdut alegerile în fața lui Peter Magyar

1 minut de citit Publicat la 17:36 15 Apr 2026 Modificat la 17:48 15 Apr 2026

Viktor Orban a suferit o înfrângere clară la alegerile de duminică. Foto: Getty Images

După înfrângerea uriașă de la alegerile parlamentare de săptămâna trecută, premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru, a declarat un oficial UE pentru POLITICO.

Orban a suferit o înfrângere clară la alegerile de duminică, care a pus capăt celor 16 ani în care s-a aflat la conducerea guvernului.

El urma să participe la întâlnirea de două zile, programată pentru 23–24 aprilie, unde liderii europeni vor discuta despre criza din Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii pe următorii șapte ani.

Liderul naționalist-populist rămâne prim-ministru interimar până când rivalul său, Peter Magyar, va prelua funcția în luna mai.

Conform regulilor Consiliului, Orban va fi reprezentat la reuniune de un alt lider național. Cel mai probabil, acest rol va fi preluat de aliatul său, premierul slovac Robert Fico.

Orban a fost de-a lungul timpului o voce controversată în Consiliul European, folosindu-și frecvent dreptul de veto pentru a bloca sancțiuni împotriva Rusiei și ajutorul UE pentru Ucraina. La summitul liderilor UE de luna trecută, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acest comportament echivalează cu „șantaj” și este „complet inacceptabil”.

Guvernul ungar nu a răspuns imediat solicitării POLITICO de a comenta informația.