Vinul european, ciocolata și mașinile se vor ieftini în Australia, după acordul cu UE. De ce sunt furioși fermierii australieni

Conform acordului, Australia va elimina un tarif de 5% pentru importurile de produse europene. Foto: Getty Images

Alimentele europene, vinul, mașinile și produsele de modă se vor ieftini pentru cumpărătorii australieni, după ce Uniunea Europeană și Australia au semnat un acord comercial mult așteptat. Însă în timp ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și premierul Anthony Albanese laudă înțelegerea, fermierii australieni sunt furioși din cauza cotelor reduse pentru exporturile de carne, mult sub cele obținute de Noua Zeelandă, de exemplu, relatează The Guardian.

După aproape un deceniu de negocieri, Australia și Uniunea Europeană au ajuns la un acord care va duce la reducerea tarifelor de ambele părți și la extinderea comerțului într-o gamă largă de domenii.

Conform acordului, Australia va elimina un tarif de 5% pentru importurile de produse europene, care afecta producători auto precum BMW și Mercedes, dar și producători de bunuri precum articole de modă, alimente și băuturi.

Tarifele UE vor fi eliminate pentru importurile unei game largi de produse australiene, inclusiv minerale critice, bunuri de manufactură și multe produse lactate.

Fermierii australieni, nemulțumiți de acord

În ciuda presiunilor din partea producătorilor europeni de vin, producătorii australieni vor putea continua să folosească termenul „prosecco” pentru vânzările interne, dar vor trebui să renunțe treptat la acest termen în următorul deceniu pentru exporturi.

Producătorii locali vor păstra, de asemenea, dreptul de a-și descrie produsele drept „parmezan” și „kransky”, însă alte denumiri de brânzeturi, precum feta, romano și gruyere, vor fi eliminate treptat.

Însă, după ce au cerut extinderea cotelor de export, industria cărnii roșii din țară a criticat dur acordul, numindu-l cel mai slab acord de liber schimb semnat vreodată de țară.

Accesul pe piață pentru încă 30.600 de tone de carne de vită și 25.000 de tone de carne de oaie pe an a fost cu mult sub nivelurile minime oferite altor țări concurente, precum Noua Zeelandă.

„Sectorul cărnii roșii din Australia a fost profund dezamăgit de acest rezultat. A obține un acord atât de mult sub nivelul obținut de alți furnizori este cu adevărat derutant”, a declarat Andrew McDonald, președintele grupului de lucru pentru accesul pe piață al cărnii roșii Australia-UE.

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că acordul este un „câștig pentru ambele părți” pentru Australia și Europa, marcând un moment definitoriu în relația dintre cele două părți.

„Acesta este un moment important pentru națiunea noastră, deoarece obținem un acord cu a doua cea mai mare economie a lumii”, le-a spus el jurnaliștilor la Canberra.

Australia și UE au convenit, de asemenea, să își intensifice cooperarea militară, inclusiv în domeniul securității cibernetice și al combaterii terorismului și au încheiat un acord pentru a consolida legăturile în cercetare.

Incertitudinea globală în creștere, determinată de regimul tarifar al lui Donald Trump, a făcut ca ambele părți să abordeze negocierile cu deschidere, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Țările tânjesc după stabilitate și predictibilitate, iar asta este ceea ce oferă Uniunea Europeană. Aveți un acord de liber schimb și ambele părți câștigă. Acesta consolidează sectoarele de afaceri de ambele părți și aduce beneficii oamenilor de pe ambele părți”, a spus ea Von der Leyen.