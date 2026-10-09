Virgin intră în luptă cu Eurostar. Cum va arăta noul tren care va lega Parisul de Londra prin Canalul Mânecii

1 minut de citit Publicat la 10:25 09 Oct 2026 Modificat la 11:06 09 Oct 2026

Virgin vrea să bată Eurostar pe ruta Paris-Londra. Foto: Profimedia Images

Virgin a prezentat pentru prima dată trenul cu care vrea să intre, din 2030, pe ruta Paris-Londra și să concureze direct cu Eurostar. Compania promite o experiență diferită la bord, cu ferestre mai mari, mai mult spațiu pentru bagaje, zone pentru lucru și relaxare și, posibil, internet Starlink, scriu The Guardian și BFMTV.

Planul este ambițios: Virgin vrea să opereze 13 curse dus-întors pe zi între Paris și Londra, ceea ce ar însemna aproximativ 4,75 milioane de locuri suplimentare anual pe această rută, potrivit BFM Business.

Pentru proiect, compania a comandat deja 12 trenuri de mare viteză Avelia Stream de la Alstom, într-un contract de 650-700 de milioane de euro. Trenurile pot atinge 300 km/h și ar urma să fie livrate începând din 2030.

„Vrem să fim mai buni decât Eurostar”, a declarat Josh Bayliss, directorul general al Virgin Group.

Virgin vrea o experiență diferită la bord

Compania spune că noile trenuri vor împrumuta elemente din celelalte afaceri ale grupului. Spațiile pentru lucru, relaxare și socializare vor fi inspirate de lounge-urile Virgin Atlantic, meniul de la bord de Virgin Voyages, iar designul interior de Virgin Hotels.

Vor exista ferestre mai mari și mai mult loc pentru bagaje, iar Virgin speră să ofere și internet prin Starlink.

Serviciul nu va fi unul low-cost.

„Virgin Trains nu va fi low-cost, la fel cum Virgin Atlantic nu este Ryanair”, a spus Bayliss.

Vrea să schimbe și experiența din Gare du Nord

Virgin nu vrea să intervină doar asupra trenurilor. Compania intenționează să participe și la reorganizarea spațiilor din Gare du Nord din Paris, înainte de lansarea serviciului.

„Gare du Nord nu oferă o experiență grozavă. Vom îmbunătăți lucrurile”, a spus șeful Virgin Group.

Una dintre idei este simplificarea traseului pasagerilor prin gară, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să urce pentru controalele de frontieră și apoi să coboare din nou spre peron.

Bayliss a rezumat ambiția companiei astfel: „Vrem să ne comportăm ca și cum Brexitul nu ar fi existat”.

Pe termen mai lung, Virgin vrea să extindă serviciile și spre Bruxelles și Amsterdam, iar apoi spre Germania și Țările de Jos. Compania analizează și legarea trenurilor de zborurile Virgin Atlantic, astfel încât pasagerii să poată combina mai ușor călătoria feroviară cu cea aeriană.

Pentru moment, mai sunt însă pași importanți până la lansare, inclusiv autorizarea accesului prin Tunelul Canalului Mânecii și finalizarea negocierilor pentru traseele feroviare din Franța.