Când a avut loc, de fapt, vizita lui Vladimir Putin în Herson | Kievul: "Criminalul vizitează locul faptei"

Reacția vine după ce Kremlinul a publicat, marți, imagini și informații despre o vizită-surpriză a liderului rus în Herson și Lugansk.

"Degradarea lui Putin este impresionantă.Lumea aștepta declarația lui în urmă cu un an. Acum nu o mai așteaptă. Nu există un astfel de actor politic.

Există doar un 'turneu special' al autorului crimelor în masă din teritoriile ocupate și ruinate, pentru a se bucura, pentru ultima dată, de faptele comise de slugile lui", a scris pe Twitter Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin's degradation is impressive. The world waited for his statement a year ago. Now they don't. There's no such political actor. There's only a "special tour" of the mass murders author in the occupied and ruined territories to enjoy the crimes of his minions for the last time.