Kremlin, tensiune maximă: Vladimir Putin iese din Rusia pentru a doua oară de la începutul războiului din Ucraina

Vizita va avea loc în data de 19 iulie, anunță președinția rusă.

"Este pregătită vizita la Teheran a președintelui Putin. Va avea loc o întâlnire a șefilor statelor-garant al procesului de la Astana, o inițiativă de promovare a reglementării situației în Siria", a precizat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin.

"Putin, Raisi și Erdogan vor avea o întâlnire", a completat el, adăugând că, pe lângă întâlnirea trilaterală, va avea loc și o întâlnire bilaterală între președinții Rusiei și Turciei.

Șeful Comisiei Economice din Parlamentul de la Teheran, Mohammadreza Pour-Ebrahimi, a declarat agenției iraniene de stat IRNA că Vladimir Putin va veni în Iran săptămâna viitoare pentru a discuta despre "extinderea legăturilor economice" între cele două țări.

El a menționat că recenta vizită în Rusia a președintelui iranian a dus la crearea unei "atmosfere pozitive" în ceea ce privește cooperarea economică bilaterală.

Președintele rus Vladimir Putin a fost ironizat pe rețelele sociale după apariția unor imagini de la Summit-ul Caspic din Turkmenistan, desfășurat la finele lunii iunie.

În capitala turkmenă Așgabat, Putin s-a întâlnit cu președintele țării gazdă, Sedar Berdimuhamedov, cu președintele azer Ilham Aliev, cu cel kazah, Kassim-Jomart Tokaiev și cu președintele iranian Said Ebrahim Raisi.

Cei cinci au fost surprinși în imaginile oficiale la o masă imensă, de forma unui patrulater, șefii de stat fiind așezați la mare distanță unul de celălalt.

Internauții au făcut comparația cu imaginile de la Summit-ul G7, recent încheiat, unde liderii celor mai dezvoltate națiuni au stat la o masă de dimensiuni obișnuite, fără distanțare.

"Deasupra, Summit-ul G7. Nouă oameni la masă. Dedesubt, Summit-ul Caspic (cu Putin prezent). 5 oameni la masă", a postat pe Twitter, fără alte comentarii, Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne.

