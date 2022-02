Președintele Joe Biden a prezis încă de acum patru ani ce face Vladimir Putin în prezent | Biden și Putin nu se mai întâlnesc

Anterior, secretarul de stat american Antony Blinken și-a anulat o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Presa internațională notează că Joe Biden a anticipat, într-un eseu scris în colaborare, în urmă cu patru ani, actuala criză dintre Rusia și Occident.

Intitulat "How to stand up to the Kremlin" ("Cum să înfruntăm Kremlinul"), eseul a fost scris împreună cu Michael Carpenter și publicat în numărul din ianuarie/februarie al revistei Foreign Affairs ("Afaceri Externe").

Biden estima încă de acum patru ani că "Putin și aliații săi vor continua atacul asupra democrațiilor vestice" iar contracararea acțiunilor Rusiei va necesita ca Washingtonul și partenerii acestuia "să nu joace doar în apărare".

"(Aliații) trebuie să cadă de acord să impună Rusiei costuri semnificative atunci când descoperă dovezi ale ilegalităților. În același timp, pentru a preveni erorile, Washingtonul trebuie să continue dialogul cu Moscova", scria actualul președinte american.

El și co-autorul eseului au indicat că NATO ar trebui să continue desfășurarea avansată de trupe în Europa de Est.

În materialul publicat în Foreign Affairs se mai spune că acțiunile enumerate, împreună cu alte măsuri economice, ar urma să servească drept avertisment Kremlinului că dezavantajele comportamentului agresiv vor depăși orice beneficii estimate.

Presa internațională a notat că această perspectivă asupra comportamentului politic al Rusiei pe scena internațională a fost reflectată în ultimele declarații publice ale președintelui american.